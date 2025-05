La Promessa anticipazioni: Padre Samuel cerca di rubare un crocifisso dei marchesi!

Un parroco sui generis sta per fare il suo ingresso nelle puntate italiane de La Promessa. Tra qualche settimana, i telespettatori della telenovela iberica faranno infatti la conoscenza dell’aitante Padre Samuel (Daniel Schroeder). Fin da subito, il sacerdote si renderà protagonista di un gesto alquanto singolare: il furto di un prestigioso crocifisso che appartiene a Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro)…

La Promessa, news: Padre Samuel ospite della tenuta

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri precedenti post, Padre Samuel si presenterà all’improvviso a La Promessa per chiedere ad Alonso e Cruz i soldi per poter eseguire alcuni lavori di ristrutturazione nella parrocchia. Per riuscire nel suo intento, il sacerdote ricorderà dunque a Cruz che l’ha aiutata a far saltare le nozze segrete tra Manuel (Arturo Garcia Sancho) e Jana Exposito (Ana Garces). Parole che spingeranno la Ezquerdo a fare una donazione al giovane prelato.

Tuttavia, Samuel non si accontenterà dei soldi: chiederà con successo a Cruz di potersi trattenere alla tenuta finché la chiesetta dove vive non sarà completamente ristrutturata. L’escamotage permetterà all’uomo di familiarizzare con i componenti della servitù, i quali cominceranno a porsi delle domande sul suo conto…

La Promessa, spoiler: il furto del crocifisso

Non a caso, visto che avrà degli atteggiamenti decisamente poco consoni a quelli di un sacerdote, Candela (Teresa Quintero) e Simona (Carmen Flores Sandoval) chiederanno a Ricardo (Carlos de Austria) di indagare sul conto di Samuel per capire se sia davvero consacrato a Dio.

Una volta appurato che il nuovo arrivato ha detto la verità, le due cuoche cercheranno dunque di comportarsi in maniera amichevole con Samuel, che nel frattempo accetterà di sposare Catalina (Carmen Asecas) e Pelayo (Michel Tejerina) dopo essersi accertato della loro volontà di fare una donazione alla sua chiesa.

In ogni caso, le stranezze aumenteranno quando Samuel resterà affascinato da un crocifisso pregiato messo in una vetrina dell’abitazione. A quel punto, il sacerdote si accerterà del fatto che nella stanza non ci sia nessuno e metterà l’oggetto nella sua tasca, con la chiara intenzione di rubarlo.

La Promessa, trame: Padre Samuel messo alle strette

Tuttavia, possiamo anticiparvi che Maria Fernandez (Sara Molina) assisterà di nascosto al furto ed affronterà Samuel quando i marchesi minacceranno di denunciare qualcuno della servitù qualora il crocifisso non salti fuori. Messo alle strette, il sacerdote prometterà alla Fernandez di restituire l’oggetto, prendendosi le colpe e chiedendo scusa per il suo vile comportamento.

Promessa che Samuel rispetterà in parte, visto che si limiterà a riportare il crocifisso a Ricardo ed asserirà di averlo trovato per caso sotto un mobile. Tale bugia farà innervosire ancora una volta Maria Fernandez, tant’è che ribadirà a Samuel che deve vergognarsi perché non si comporta di certo come un sacerdote, ma piuttosto come un ladrone.

L’insulto farà arrabbiare il parroco, che inveirà contro Maria e le intimerà di non mettersi più in mezzo in questioni che non la riguardano perché non deve interferire con la sua vita. “Minaccia”, neanche troppo velata, che spingerà Maria a voler approfondire di più cosa ci sia dietro gli atteggiamenti contraddittori di Padre Samuel… Seguici su Instagram.