La Promessa: Cruz vuole riassumere Pia e Romulo, ecco perché | Anticipazioni

Dietrofront da parte di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. La dark lady si troverà infatti a dover fare marcia indietro riguardo all’allontanamento dalla tenuta di Pia Adarre (Maria Castro) e Romulo Baeza (Joaquin Climent). Una decisione che la metterà in seria difficoltà…

La Promessa, news: Romulo si licenzia

Come anticipato in precedenza, la storyline prenderà il via quando, dopo essere uscito di prigione per l’omicidio di Gregorio Castillo (Bruno Lastra), Romulo farà presente a Alonso di non voler essere più il maggiordomo de La Promessa e darà le sue dimissioni. Una mossa che Romulo farà per dimostrare ai marchesi il proprio dissenso per la mancata riassunzione di Pia.

Baeza si sentirà infatti tradito da Alonso, che gli aveva assicurato che la Adarre sarebbe potuta tornare al lavoro una volta “neutralizzato” Gregorio e dopo avere inscenato la sua morte (previo consenso dello stesso marchese). Per questo, dato che Cruz non vorrà proprio saperne di riassumere la Adarre, Romulo farà le valigie e passerà il compito di maggiordomo nelle mani di Ricardo Pellicer (Carlos de Austria). Partendo da questi presupposti, la faccenda sarà però tutt’altro che conclusa…

La Promessa, trame: il nuovo lavoro di Romulo e Pia fa imbestialire Cruz

Nel corso di una festa, Cruz scoprirà con estremo sgomento che Pia e Romulo sono stati assunti dai duchi De los Infantes, i genitori di Jimena, la defunta prima moglie di Manuel (Arturo Garcia Sancho). Irritata dalla novità, soprattutto perché crederà che gli ex consuoceri abbiano messo in giro la voce di una sua crisi coniugale con Alonso, la Ezquerdo vorrà dunque fare il possibile per riportare gli ex dipendenti a La Promessa.

Dato che Alonso si rifiuterà di aiutarla ad ottenere ciò che vuole, Cruz dovrà dunque agire da sola, memore del fatto che è stata lei a innescare tutto quanto rifiutando di riassumere Pia. Proprio per questo, la Ezquerdo convocherà la Adarre e Baeza nella tenuta e farà loro una proposta…

Cruz chiede a Romulo e Pia di tornare a La Promessa – Spoiler

Dopo essersi accertata del fatto che i due non abbiano passato agli Infantes informazioni scomode sul loro conto, Cruz chiederà a Pia e Romulo di tornare al suo servizio. Da un lato Baeza accetterà la proposta in cambio di un aumento del salario, dall’altro la Adarre dirà sì soltanto quando la Ezquerdo le garantirà che svolgerà le mansioni da damigella (e non da sguattera).

Un vero e proprio baratto che, all’apparenza, si concluderà nel migliore dei modi, visto che Cruz otterrà ciò che vuole. Ma come reagiranno i dipendenti?

Occhio soprattutto alle reazioni di Ricardo e Petra Arcos (Marga Martinez). Il primo proverà ancora del risentimento verso Pia perché non si è fidata di lui raccontandogli della messinscena della sua morte. La governante non prenderà invece bene il ritorno della sua “nemica amatissima” a La Promessa… Seguici su Instagram.