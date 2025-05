La Promessa: Marcelo fa infuriare Ricardo, ecco perché | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Marcelo (Jorge Casat) farà arrabbiare tantissimo il maggiordomo Ricardo Pellicer (Carlos de Austria). E tutto ciò sarà collegato al suo falso matrimonio con Teresa Villamil (Andrea del Rio)…

La Promessa, news: perché Marcelo è ricercato dalla guardia civile?

Come abbiamo già anticipato, Marcelo e Teresa in realtà sono fratelli: una menzogna che i due parenti hanno messo in piedi perché il ragazzo è ricercato dalla guardia civile e aveva bisogno di trovare un posto in cui stare senza destare alcun tipo di sospetto.

Teresa si confiderà con Maria (Sara Molina), dicendo di temere che Marcelo possa fare qualche sciocchezza, dato il suo carattere fumantino. In effetti, Marcelo confermerà i timori della sorella e inizierà a flirtare con varie domestiche, anche se inizialmente senza troppo successo. Almeno fino a quando qualcuna cederà al suo fascino…

La Promessa, spoiler: Marcelo fa infuriare Ricardo, ecco perché…

Eh sì, Marcelo si lascerà andare ad un bacio appassionato con una collega e l'”avvicinamento” verrà osservato da lontano da Ricardo, che a quel punto crederà che il valletto abbia tradito la moglie Teresa.

Sfortunatamente, Ricardo non prenderà alla leggera il bacio, convinto che tutti i dipendenti dei marchesi debbano seguire le regole della Chiesa. Per questo convocherà Marcelo nel suo ufficio, lo rimprovererà duramente chiedendogli di fare ammenda e non tradire più la Villamil.

La Promessa, trame: Teresa scopre tutto quanto e…

Tuttavia, la “marachella” di Marcelo verrà scoperta da Teresa nel giro di poco tempo. Come prevedibile, la domestica si infurierà col fratello e, dopo averlo schiaffeggiato, gli farà presente che Ricardo potrebbe addirittura decidere di licenziarlo per ciò che ha fatto, mandando in malora il piano che lei stessa ha organizzato per proteggerlo.

Insomma, il destino di Marcelo sarà davvero appeso ad un filo, ma davvero il maggiordomo Pellicer adotterà con lui una misura così drastica?

Occhio perché la storyline legata ai fratelli Villamil continuerà a riservare delle sorprese, in primis perché a un certo punto emergerà anche per quale ragione Marcelo viene ricercato dalla guardia civile e perché Teresa abbia scelto di proteggerlo raccontando a tutti quanti che il ragazzo fosse suo marito.

Sta di fatto che il segreto del falso matrimonio potrebbe appianare anche le divergenze sorte tra Teresa e Petra Arcos (Marga Martinez), qualora venisse alla luce. Appurata la verità, la governante avrebbe la certezza del fatto che la domestica non ha dimenticato in fretta il defunto Feliciano (Marcos Orengo)… Seguici su Instagram.