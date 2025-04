La Promessa: Teresa rivela a Maria che Marcelo è suo fratello! | Anticipazioni

Rivelazione importante in arrivo nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Dopo tanto mistero, Teresa Villamil (Andrea del Rio) vuoterà infatti il sacco sul vero legame che la unisce al giovane Marcelo (Jorge Casat), che avrà presentato a tutti quanti come suo marito. La giovane domestica confiderà infatti a Maria Fernandez (Sara Molina) che, in realtà, il ragazzo è suo fratello….

La Promessa, news: lo strano rapporto tra Teresa e Marcelo

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, Teresa riotterrà facilmente il lavoro a La Promessa dopo un periodo passato al servizio della duchessa di Abrontes. Tuttavia, la Villamil non tornerà da sola nel suo vecchio posto di lavoro: al suo fianco ci sarà infatti Marcelo, il suo presunto marito.

Da un lato, data anche la partenza di Salvador Romeo (Maria Garcia), il ragazzo verrà subito assunto da Ricardo (Carlos de Austria) e Romulo (Joaquin Climent) come nuovo valletto, anche se non avrà alcun tipo di esperienza. Dall’altro, la presenza di Marcelo infastidirà parecchio Petra Arcos (Marga Martinez), la quale non riuscirà a capacitarsi di come Teresa abbia già rimpiazzato nel suo cuore il defunto figlio Feliciano Arcos (Marcos Orengo). Una situazione che diventerà ancora più tesa quando Marcelo comincerà a comportarsi in un modo alquanto singolare…

La Promessa, trame: Marcelo fa il cascamorto con le altre domestiche

Nonostante l’ostentato matrimonio con Teresa, Marcelo non esiterà a riempire di complimenti le altre giovani inservienti della residenza, comportandosi con loro da vero e proprio cascamorto. Messa in allerta da Maria, la Villamil affronterà dunque Marcelo e gli dirà di non essere più disposta a mantenere in piedi la loro menzogna. In maniera piuttosto enigmatica, Teresa inviterà infatti il conoscente a comportarsi bene, se non vuole che riveli a tutti quanti che non sono marito e moglie.

A quel punto, Marcelo si preoccuperà parecchio per la minaccia di Teresa e le giurerà che, da quell’istante in avanti, si comporterà benissimo per evitare qualsiasi tipo di sospetto. Patto che però non impedirà a Teresa di confidarsi con Maria Fernandez…

La Promessa, spoiler: Teresa rivela a Maria che Marcelo è suo fratello!

Eh sì: al momento della stesura dei panni, Teresa approfitterà di un momento solitario con Maria Fernandez per rivelarle che, in realtà, Marcelo è suo fratello. Stupita, Maria chiederà ovviamente lumi sul perché abbia messo su la pantomima del matrimonio, ma Teresa le lascerà intendere che non può parlare oltre perché Marcelo è invischiato in qualcosa di molto pericoloso.

Parole che faranno da preludio ad un altro mistero: in che cosa è coinvolto Marcelo? E, per quale motivo, Teresa avrà deciso di proteggerlo fino al punto tale da fingersi sua moglie? Per adesso, possiamo dirvi che Marcelo si sorprenderà tantissimo quando Teresa gli dirà di aver raccontato tutta la verità a Maria, motivo per il quale andrà a parlarle per capire se possa fidarsi di lei…