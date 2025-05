La Promessa, Maria Castro a Tv Soap: “PIA ha sofferto tanto, ma non ha mai mollato!”

Il pubblico italiano la ama dai tempi di Sei Sorelle e Tierra de Lobos, ma oggi Maria Castro è uno dei volti più apprezzati de La Promessa, la soap spagnola in onda ogni sera su Rete 4, dove interpreta la sfortunata Pia Adarre.

Un’esperienza, quella sul set della produzione con protagonisti Jana (Ana Garces) e Manuel (Arturo Garcia Sancho), di cui Maria è entusiasta, anche per via del legame che sente con il personaggio di Pia, proprio come ha avuto modo di raccontarci in questa intervista al nostro sito Tv Soap.

La Promessa, intervista a Maria Castro (Pia Adarre)

Maria, benvenuta su Tv Soap. Partiamo da una semplice domanda: come sei arrivata nel cast de La Promessa?

È stato tutto molto naturale. Mi hanno proposto il ruolo senza provino. Cercavano un’attrice capace di emozionare, volevano che il pubblico si affezionasse a Pia come se fosse parte della propria famiglia. Era una grande responsabilità, ma l’ho accettata con grande voglia e rispetto.

Cosa ti piace di Pia?

Pia è una donna di grande forza, anche quando non lo dà a vedere. Ha sofferto tanto, ma non ha mai mollato. È diventata madre da sola in un’epoca in cui era considerato uno scandalo: è una figura che ammiro molto. È empatica, professionale e ha un cuore enorme. È amata da tutti, tranne che dalla signora Petra Arcos!

Senti di avere dei punti in comune con lei?

Assolutamente. Anche io mi considero una donna forte. Le difficoltà della vita le ho sempre affrontate con coraggio. Se c’era da piangere, piangevo, ma poi andavo subito avanti. Non voglio mai fermarmi, né mollare.

Che clima si respira sul set de La Promessa?

C’è un clima bellissimo. Si lavora con leggerezza e rispetto. Tutti i colleghi che sono passati per La Promessa sono stati professionali e umanamente splendidi. Siamo una squadra vera.

C’è un aneddoto divertente che vuoi raccontarci?

Sì! Ero incinta nella vita reale, ma il personaggio non lo era. Ogni giorno era una sfida: dovevamo nascondere la pancia con oggetti, cartelle, accessori sempre più grandi… È stato molto divertente!

Che rapporto hai con i tuoi colleghi?

Sono tutti fantastici, ma ne voglio menzionare due. Joaquin Climent, il mio “signor Baeza”, è la mia debolezza. E Andrea Del Río, interprete di Teresa Villamil, è più di una collega: è una vera amica.

Spazi tra cinema, teatro e televisione. Dove ti senti più a casa?

L’ideale per me è combinarli tutti. Il cinema ha una grandezza unica, la televisione ti permette di entrare nella vita quotidiana della gente e, infine, il teatro ha quella magia irripetibile del contatto diretto col pubblico.

Sei stata nei cast di diverse serie trasmesse in Italia: da Seis Hermanas a Tierra de Lobos, passando per Machos Alfa. Hai dei bei ricordi legati a quei set?

Tutte queste produzioni mi hanno lasciato un bellissimo ricordo. Di recente ho rivisto Tierra de Lobos su Netflix ed è stato emozionante. Anche perché mi rendo conto di essere cresciuta, professionalmente e come persona!

Quando hai capito che volevi fare l’attrice?

Fin da bambina. Facevo ginnastica ritmica e lì trovavo già un modo per esprimere la mia parte artistica. Ma guardando la tv dicevo: “Voglio fare quello!”. Era un sogno che mi accompagnava da sempre.

Ti ricordi del tuo primo provino?

Certo! Era per una serie galiziana chiamata Avenida de América. Ho anche detto qualche bugia: volevo tanto farlo, così mi inventai un po’ di esperienza teatrale. Alla fine è andata bene. E da lì è cominciato tutto.

Sei mai stata in Italia?

Purtroppo poco, anche se con Roma ho un rapporto speciale. Ogni volta che vado alla Fontana di Trevi provo un’emozione difficile da descrivere. Mi piacerebbe tanto tornare e visitare l’Italia con le mie bambine.

Cosa ti piace fare nel tempo libero?

Tantissime cose! Sono molto attiva: gioco con le mie figlie, dipingo, faccio dolci, bricolage, escursioni e arrampicata! Vorrei avere giornate da trenta ore!

Come sei nella vita privata?

Molto allegra, tenace e familiare. Mi butto in tutto: se non va bene, pazienza, ma almeno ci ho provato. La mia famiglia è il mio tutto. Le risate delle mie figlie sono il mio motore.

Ci sono già dei progetti in ballo per il futuro?

Innanzitutto, voglio continuare a crescere le mie bambine senza rinunciare al mio sogno: fare l’attrice. La Promessa mi occupa molto, ma riesco anche a lavorare in tv in Galizia come presentatrice e a seguire i miei canali social.

C’è un ruolo che sogni di interpretare? Un partner con cui ti piacerebbe lavorare?

Mi piacerebbe fare un musical! Un personaggio che canti un po’, ma che abbia soprattutto molta interpretazione. Per quanto riguarda i partner, sono felice di tutti quelli che ho avuto: l’importante è che siano brave persone.

Chiudiamo con un’ultima domanda: qual è oggi il tuo più grande sogno?

Continuare a fare questo lavoro con la stessa passione del primo giorno. E, a livello personale, non chiedo nulla di più: ho già la mia famiglia dei sogni. Voglio solo tempo e salute per godermela al massimo.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione