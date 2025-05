La Promessa: Pia cerca di fare pace con Ricardo, ci riuscirà? | Anticipazioni

Il ritorno in pianta stabile di Pia Adarre (Maria Castro) a La Promessa rappresenterà un vero e proprio dolore per Ricardo Pellicer (Carlos de Austria). Deluso per non essere stato coinvolto nella messinscena legata alla falsa morte della domestica, il maggiordomo cercherà di tenere le distanze con la Adarre. Almeno finché lei non farà di tutto per riappacificarsi con lui…

La Promessa, news: ecco perché Ricardo ce l’ha con Pia

Non appena ha scoperto che Pia ha finto la sua morte per sfuggire alle grinfie dell’ormai defunto marito Gregorio Castillo (Bruno Lastra), Ricardo se l’è presa con la donna per un motivo ben preciso: ha pensato, infatti, che la Adarre non l’abbia messo al corrente del suo piano poiché non si fidava di lui.

Memore del bacio che si sono scambiati prima della messinscena, Ricardo non vorrà dunque sentire ragioni ed eviterà qualsiasi tipo di contatto con Pia. Una situazione che permarrà anche quando la Adarre tornerà a lavorare a La Promessa, dopo che Cruz Ezquerdo (Eva Martin) chiederà a lei e Romulo Baeza (Joaquin Climent) di riunirsi alla servitù pur di strapparli ai duchi de los Infantes.

A quel punto, promossa a damigella personale della marchesa, Pia si porrà come obiettivo quello di fare la pace con Pellicer, ma quest’ultimo non le renderà il compito tanto facile…

La Promessa, trame: Jana, Manuel e Romulo in soccorso di Pia

Proprio per questo, di fronte ai tanti rifiuti di Ricardo, Romulo deciderà di chiedere aiuto a Jana Exposito (Ana Garces) e a Manuel de Lujan (Arturo Sancho). Con la scusa di una riunione improvvisa per organizzare al meglio il loro matrimonio, i futuri marchesi di Lujan faranno sì che Ricardo e Pia si trovino nella stessa stanza.

Lì, una volta messo con le spalle al muro, Ricardo non potrà fare altro che ascoltare ciò che la Adarre ha da dirgli. E, come se non bastasse, Pellicer scoprirà che anche Manuel è stato messo al corrente della “falsa morte” soltanto in un secondo momento, così come Maria (Sara Molina). Nella mente di Ricardo apparirà dunque sempre più chiaro che Pia ha taciuto su suggerimento di Alonso (Manuel Regueiro) per il suo bene e per quello del piccolo Diego.

La Promessa, spoiler: Pia e Ricardo, pace fatta

Tuttavia, anche in questa circostanza, Ricardo non accoglierà a braccia aperte le spiegazioni di Pia, tant’è che ritornerà immediatamente a lavorare senza darle alcuna risposta. Fortunatamente, qualche ora più tardi, il maggiordomo troverà però il modo di chiacchierare con la Adarre e le chiederà perdono per il suo comportamento.

Scuse alle quali seguirà una domanda: Ricardo chiederà a Pia se il bacio che si sono dati ha avuto per lei un significato importante. Possiamo così anticiparvi che la risposta della donna spiazzerà Pellicer: Pia sottolineerà infatti che è soltanto per Diego e per via del loro bacio che è riuscita ad andare avanti nel periodo di reclusione nella grotta!

Tali parole faranno piacere a Ricardo, che a quel punto si bloccherà e, timidamente, scapperà a gambe levate per non affrontare la situazione. Tali premesse porteranno Ricardo e Pia, presto o tardi, a fare coppia? Seguici su Instagram.