Rai: fiction e serie tv estate 2025

Anche per l’estate 2025, la Rai punta su un palinsesto che mescola titoli già amati dal pubblico e novità internazionali, con l’obiettivo di offrire continuità nel racconto delle storie più appassionanti. Tra il ritorno di protagonisti che hanno conquistato il cuore degli spettatori e l’arrivo di nuove produzioni, la programmazione sarà ricca di emozioni anche nei mesi più caldi dell’anno.

Su Rai 1, la stagione delle repliche in prima serata partirà domenica 11 maggio con la terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco. Mercoledì 14 maggio, spazio al grande cinema con Pretty Woman, che inaugura un ciclo di film dedicati a Julia Roberts. Giovedì 15 maggio, Don Matteo 13 torna a consolidare il suo forte legame con il pubblico.

A partire da martedì 20 maggio, debutta Doc, il remake americano della celebre serie italiana Doc – Nelle tue mani, con protagonista la straordinaria Molly Parker. Domenica 8 giugno, Màkari ritorna con la sua terza stagione, mentre martedì 24 giugno arriva in prima visione la seconda stagione della serie francese Simon Coleman. L’estate proseguirà con le amate avventure di Imma Tataranni – Sostituto procuratore (stagioni 2 e 3) dal 6 luglio, seguite dal secondo capitolo di Blanca (4 agosto) e dalla seconda stagione di Un professore (7 agosto).

Nella prima fascia pomeridiana, Rai 1 propone alcuni dei titoli più apprezzati: a partire dal 14 luglio, le tre stagioni de L’Allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, dal 26 luglio le prime due stagioni di Cuori, e dal 27 agosto le due stagioni de Una pallottola nel cuore, con Gigi Proietti.

Nela seconda parte del pomeriggio, farà il suo debutto Ritorno a Las Sabinas, nuova soap spagnola di settanta episodi che cattura con i suoi segreti e tensioni familiari, in onda dal 12 maggio a metà agosto. A seguire, le repliche di Il paradiso delle signore accompagneranno il pubblico fino al ritorno delle nuove puntate, previste per la seconda settimana di settembre.

Rai 2 conferma il mercoledì come serata dedicata alla serialità: il 14 maggio debutta la quattordicesima stagione di Delitti in paradiso seguito da Oltre il paradiso (Beyond Paradise), uno spin-off ambientato nel Devon, che ha già debuttato su Canale 5 nell’estate 2023. Il 16 maggio arriva la seconda stagione di Elsbeth, spin-off delle serie The Good Wife e The Good Fight, con Carrie Preston.

Le repliche di Rocco Schiavone saranno in onda da mercoledì 9 luglio, mentre la novità Will Trent, crime drama prodotto da ABC, debutterà domenica 13 luglio. Giovedì 14 agosto, Squadra Speciale Cobra 11 tornerà con la ventottesima stagione.

Dal 17 agosto, la domenica sera su Rai 2 vedrà protagonisti i nuovi episodi di NCIS – Unità Anticrimine (stagione 22), seguiti da NCIS: Origins, il prequel incentrato sul giovane Leroy Jethro Gibbs. Per la seconda serata, dal 6 giugno la rete si affida a delle serie amatissime dai giovani: parliamo di Skam Italia, seguito da Prisma dal 10 luglio.

Con questa programmazione, la Rai ci regala un’estate all’insegna dell’intrattenimento variegato, alternando nuove scoperte e grandi ritorni, per offrire qualcosa di piacevole a ogni ora della giornata, senza mai perdere il suo spirito originale. Seguici su Instagram.