Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni dal 2 al 6 giugno 2025

Anticipazioni settimanali puntate Ritorno a Las Sabinas da lunedì 2 a venerdì 6 giugno 2025

Esther, di ritorno da una conferenza, acquisisce maggiore consapevolezza riguardo al suo matrimonio, mentre Manuela inizia a dubitare che la morte di Óscar sia stata davvero un suicidio. Nel frattempo, nonostante le resistenze di Emilio, Gracia e Paloma assumono Wilson come supporto per occuparsi di lui. Parallelamente, Lucas e Julia fanno la conoscenza di Lucía, mentre Paca decide di prendere un ruolo diretto nella relazione tra Gracia e Miguel.

Sotto la minaccia del ricatto di Donna Paca, Gracia è costretta ad affrontare una difficile decisione. Paca continua a perseguire i propri piani, acquistando i terreni appartenenti agli Egea. Intanto, la relazione tra Tomás e Carla subisce un’evoluzione imprevista; nel frattempo, Manuela si sente sempre più vicina a scoprire chi ha avvelenato le riserve di Don Emilio, malgrado qualcuno cerchi deliberatamente di ostacolarla.

Distrutto dalla fine della sua storia con Gracia, Miguel compie delle scelte inaspettate che lasciano tutti esterrefatti. Nel frattempo, Gracia tenta di riottenere il suo vecchio lavoro. Nati organizza un momento di raccoglimento familiare in una commemorazione privata, mentre Paloma prende provvedimenti per mettere in riga Richi. Don Emilio e Trini mostrano freddezza nei confronti di Wilson, mentre Tomás si confida con Esther. Nel frattempo, nonostante abbia ceduto alle pressioni di Donna Paca, Gracia decide di affrontarla direttamente in un confronto a viso aperto.

La notizia dell’annullamento del matrimonio tra Miguel ed Esther si diffonde rapidamente in tutta Manterana. Spinto dalla rabbia e dal risentimento, Miguel ha un acceso confronto verbale con Gracia, che ha scelto di rimanere in paese, e finisce per litigare con Tano. Questo comportamento riporta alla luce traumi del passato, spingendo Silvia a intervenire personalmente nella situazione. Esther, nel frattempo, si rifugia nel lavoro con dedizione e si ritrova a seguire una paziente con particolari problematiche. Altrove, Richi fa una scoperta che potrebbe avere implicazioni significative.

Amparo, la suocera di Gracia, elabora una strategia che coinvolge Lucas e Julia. Intanto, Miguel offre il proprio aiuto a Manuela nella ricerca del responsabile dell’aggressione subita da Esther. Silvia decide di condividere alcuni aspetti della propria storia personale con Lucía, mentre Paloma, in difficoltà nella gestione della tenuta, si rivolge a una persona che mai avrebbe immaginato come possibile alleato. Tuttavia, questa collaborazione forzata con Paloma innescherà in Paca il riaffiorare di ricordi lontani… Seguici su Instagram.