Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni dal 26 al 30 maggio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Ritorno a Las Sabinas da lunedì 26 a venerdì 30 maggio 2025

Miguel desidera incontrare di nuovo Gracia, mentre lei, combattuta e insicura, riflette sulle motivazioni che l’avevano portata ad allontanarsi da lui. Intanto, Lucas e Julia cercano di scoprire di più sul passato adolescenziale della madre, mentre Emilio viene a conoscenza della proposta che Paca ha rivolto alle sue figlie. Gracia prende una decisione definitiva riguardo al suo rapporto con Miguel.

A ridosso delle nozze, Esther si trova a dover affrontare i turbamenti emotivi del suo futuro marito. Nel frattempo, le indagini sulla morte di Óscar Egea iniziano a portare alla luce interrogativi rilevanti sul giovane. I familiari di Óscar devono fare i conti con il loro futuro, mentre Paca discute con Miguel dei suoi ambiziosi piani per Las Sabinas e per i terreni degli Egea. Esther insiste perché Miguel faccia chiarezza sui suoi sentimenti verso Gracia.

Emilio si ritrova in condizioni gravissime a seguito dell’ictus, e i medici rimangono incerti sulle sue possibilità di recupero completo. Nel frattempo, mentre Manuela interroga Richi e Jiménez, Álex chiede a Esther informazioni su Óscar per capire cosa fosse accaduto nei giorni precedenti alla sua morte. Nel bel mezzo di tutto ciò, Paca si lancia in una sfida con Tano per consolidare la sua posizione.

Manuela e Álex lavorano insieme per ricostruire gli istanti finali della vita di Óscar e determinare le possibili cause della sua scomparsa. Pilar scopre le trame manipolatorie orchestrate da Paca. Dopo aver scoperto il tradimento di Anton, Gracia è costretta a rivelare un doloroso segreto ai suoi figli, trovando in Miguel l’unico confidente in grado di capirla. Le emozioni prendono il sopravvento e il legame tra Miguel e Gracia si fa sempre più intenso.

Una serie di eventi giocano a favore di Paca, permettendole di avvicinarsi sempre più al suo obiettivo. Pur intuendo un'affinità speciale tra Miguel e Gracia, Paca non si lascia distrarre dal suo progetto principale: assicurarsi la proprietà di Las Sabinas. Nel frattempo, Manuela compie notevoli progressi nelle indagini sulla morte di Óscar grazie al prezioso supporto di Paloma.