Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni puntata 20 maggio 2025

Anticipazioni e trama puntata Ritorno a Las Sabinas di martedì 20 maggio 2025

Gracia e Miguel si rivedono dopo tanto tempo e questo incontro riporta alla superficie emozioni mai abbastanza sopite e pezzi del loro passato, rendendo il rapporto difficile. Nel frattempo, Gracia è sempre più turbata a causa del marito Antón, temendo che le attività che l'uomo svolge a Madrid possano creare problemi alla sua famiglia. Infine, Donna Paca – per quanto non vada d'accordo con Emilio e nonostante le sue intenzioni appaiano non troppo chiare, rivolge una proposta alle due sorelle…