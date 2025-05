Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni puntata 23 maggio 2025

Anticipazioni e trama puntata Ritorno a Las Sabinas di venerdì 23 maggio 2025

Gracia, che si trova in pieno contrasto con la sorella Paloma, sembra trovare una ragione per riallacciare i rapporti con Miguel. Nel frattempo, Manuela continua a essere turbata dalla perdita di Óscar Egea e non si rassegna, proseguendo con determinazione nella sua ricerca di risposte sull'improvvisa morte dell'uomo. Parallelamente, Lucas compie un gesto che finisce per minare ancora il legame di fiducia con sua zia Paloma, generando ulteriore tensione nei rapporti familiari…