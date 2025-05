Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni puntata 27 maggio 2025

Anticipazioni e trama puntata Ritorno a Las Sabinas di martedì 27 maggio 2025

A pochi giorni dal matrimonio, Esther si trova a fronteggiare il tumulto emotivo del suo fidanzato. Contemporaneamente, le indagini sulla morte di Óscar Egea iniziano a portare alla luce interrogativi significativi sul ragazzo.

I familiari di Óscar si trovano costretti a prendere decisioni cruciali per il loro futuro, mentre Paca condivide con Miguel i suoi ambiziosi progetti per Las Sabinas e le terre appartenenti agli Egea. Intanto, Esther spinge Miguel a rivelare finalmente i suoi sentimenti per Gracia…