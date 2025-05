Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni puntata 28 maggio 2025

Anticipazioni e trama puntata Ritorno a Las Sabinas di mercoledì 28 maggio 2025

Emilio, dopo essere stato colpito da un ictus, si trova in una situazione di salute molto critica, che desta grande ansia tra i suoi cari. I medici, pur facendo del loro meglio, non sanno ancora se l’uomo potrà mai recuperare completamente, lasciando dunque nell’incertezza il suo futuro.

Manuela è impegnata a interrogare Richi e Jiménez, cercando di raccogliere informazioni utili per chiarire alcuni punti oscuri sulla morte di Oscar. Intanto, Alex cerca di ottenere risposte e si rivolge a Esther per indagare sul defunto, tentando di capire quale fosse il suo stato d’animo e come si comportasse nei giorni che hanno preceduto la sua scomparsa.

Infine, Donna Paca apparirà sempre più lanciata in una sorta di competizione con Tano, dando vita a una vera e propria rivalità…