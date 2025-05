Ritorno a Las Sabinas, trama puntata 29 maggio 2025

Anticipazioni e trama puntata Ritorno a Las Sabinas di giovedì 29 maggio 2025

Manuela e Álex si dedicano a ricostruire gli istanti finali della vita di Oscar per individuare le possibili cause del suo decesso. Nel frattempo, Pilar viene a conoscenza dei machiavellici piani di Paca. Dopo aver scoperto il tradimento di Anton, Gracia si trova nella difficile posizione di rivelare una verità dolorosa ai propri figli. A questo punto, Miguel diventa l’unico confidente di Gracia e i loro sentimenti finiscono ancora una volta per prevalere su tutto… Seguici su Instagram.