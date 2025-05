Tempesta d’amore: Alexandra, doppia aggressione a Christoph e Yvonne! E ora? | Anticipazioni italiane

Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) non è una donna facile al perdono, e poco importa se lei stessa si sia macchiata in passato di azioni tutt’altro che lusinghiere. Ne avremo la riprova nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando l’imprenditrice scoprirà il tradimento di due delle persone a lei più care al mondo… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra scopre il tradimento di Christoph e Yvonne

Presentatasi come donna forte e a tratti cinica, da qualche settimana Alexandra ci sta mostrando il suo lato più fragile. Caduta in depressione in seguito ad un incidente che l’ha lasciata parzialmente sfigurata, la Schwarzbach ha infatti allontanato da sé tutti i suoi cari ad eccezione di Markus (Timo Ben Schöfer) e Yvonne (Tanja Lanäus). Proprio quest’ultima, però, è destinata a spezzarle il cuore…

Incapace di mentire alla sua migliore amica, la Klee confesserà infatti alla Schwarzbach di aver ceduto ad un momento di passione con Christoph a causa di una situazione emotiva molto complessa. E a quel punto la rabbia di Alexandra esploderà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra aggredisce Christoph e Yvonne

Incurante delle giustificazioni dell’amica e del fatto che lei Christoph non stavano più insieme al momento dell’evento incriminato, Alexandra perderà letteralmente la testa, arrivando ad aggredire fisicamente Yvonne. Uno scontro che porterà entrambe le donne a cadere nel lago. E non è finita qui!

Ormai fuori controllo, la Schwarzbach affronterà infatti il suo (ex) compagno, schiaffeggiandolo in pubblico e chiudendo i rapporti con lui. La donna, però, non resterà sola a lungo…

Tradita dalle due persone di cui si fidava di più, Alexandra troverà infatti conforto in un giovane uomo affascinante, che saprà sfruttare la situazione a proprio vantaggio. E per la donna inizierà un nuovo incubo… Seguici su Instagram.