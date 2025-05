Tempesta d’amore: arriva TOM, futuro amore (e incubo) di Alexandra! | Anticipazioni italiane

Un personaggio importantissimo (e molto controverso) sta per fare il suo ingresso nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni al Fürstenhof arriverà infatti un affascinante giovane uomo destinato a stravolgere le vite di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach)… e non in modo positivo! Ecco dunque di chi si tratta…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Tom si innamora di Alexandra

Fino a qualche giorno fa Christoph e Alexandra sembravano destinati a stare insieme per il resto della vita. Complice il trauma subito dalla donna in seguito al suo incidente nonché gli intrighi di Markus (Timo Ben Schöfer), però, questa bellissima coppia ha finito per separarsi. E sarà in questo contesto che nella vita della Schwarzbach entrerà un nuovo personaggio…

Tra qualche giorno a Bichlheim arriverà infatti un Tom Dammann, un giovane uomo estremamente affascinante che si innamorerà a prima vista di Alexandra. Ma chi è il nuovo arrivato?

Per i telespettatori di lunga data di Tempesta d’amore questo cognome non suonerà affatto nuovo: si tratta infatti del figlio di Nora (Mirja Mahir) – la nipote di Hildegard (Antje Hagen) – un personaggio che abbiamo conosciuto anni fa. Purtroppo, però, Tom non sembrerà avere ereditato la bontà dei Sonnbichler…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tom diventerà ossessionato da Alexandra

Letteralmente folgorato da Alexandra, Tom deciderà di restare a Bichlheim per conquistare il cuore di quest’ultima: un’impresa che si rivelerà molto meno difficile del previsto! Profondamente ferita dal tradimento di Christoph con Yvonne (Tanja Lanäaus), la Schwarzbach ritroverà infatti la felicità tra le braccia del suo giovanissimo amante. Peccato solo che la favola non durerà a lungo…

Col passare del tempo – complice la profonda insicurezza dell’uomo – i sentimenti di Tom per la compagna finiranno infatti per trasformarsi in una vera e propria ossessione. E a quel punto per Alexandra inizierà un incubo senza precedenti…

Tempesta d’amore, casting news: Milan Marcus interpreta Tom Dammann

Il personaggio di Tom Dammann verrà interpretato da Milan Marcus, attore tedesco classe 1989 già celebre in Germania per la sua lunga partecipazione ad una delle serie più popolari Oltralpe: Verbotene Liebe (“Amore proibito”). La recitazione, però, non è l’unica occupazione di Marcus: curiosamente, l’artista tedesco è infatti attivo in una settore molto meno “artistico”, ovvero la consulenza aziendale!

Milan Marcus debutterà a Tempesta d’amore nei panni di Tom Dammann nel corso della puntata 4186 ed è destinato e rimanere in scena per alcuni mesi. Benché questo personaggio non sia destinato ad entrare nel cast fisso della soap, non si tratta dunque di una semplice guest star. E possiamo anticiparvi che lascerà davvero il segno…

Chiudiamo con le parole dello stesso Milan Marcus sul suo personaggio: “Tom è un uomo affascinante, che nasconde però una certa insicurezza. Per me interpretare questo personaggio rappresenta una sfida unica, che sto amando”. Seguici su Instagram.