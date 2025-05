Tempesta d’amore: Ana alla ricerca dello sconosciuto che le ha rubato il cuore… | Anticipazioni italiane

Una moderna versione di Cenerentola sta per andare in scena nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni la protagonista Ana Alves (Seluna-Delta Kokol) si metterà infatti alla ricerca del misterioso principe azzurro che le ha rubato il cuore durante un ballo in maschera… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ana balla con Vincent e scatta la scintilla

Fin dal suo arrivo al Fürstenhof Ana non ha avuto occhi che per Philipp Brandes (Robin Schick), ignara di quale animo cinico nasconda quest’ultimo. Convinta che si tratti dell’amore della sua vita, la Alves sta dunque cercando ogni occasione per avvicinarsi al giovanotto, nella speranza di conquistarne il cuore. E qual migliore occasione se non un romantico ballo in maschera?

Quando il Fürstenhof ospiterà un’esclusiva serata di gala ispirata alla celebre opera Shakespeariana “Sogno di una notte di mezz’estate”, Ana capirà infatti che si tratta della sua grande chance e si preparerà emozionata a danzare con il suo amato. Uno scherzo del destino, però, scombinerà i suoi piani…

A causa di una serie incredibile di coincidenze, Vincent (Martin Walde) indosserà infatti il costume da “Lisandro” inizialmente prenotato da Philipp. E così, quando Ana vedrà l’uomo mascherato, si convincerà che si tratti del giovane Brandes, lasciandosi andare ad un romantico ballo che la farà perdutamente innamorare…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ana balla con Vincent e scatta la scintilla

Come vi abbiamo anticipato, l’emozione del momento porterà i due vicini a baciarsi. Non appena però Vincent si renderà conto dell’equivoco, fuggirà senza dire una parola, lasciando Ana delusa e confusa. Una confusione che aumenterà quando l’indomani Philipp non solo non farà menzione del loro ballo, ma non dimostrerà nessun interesse per lei…

Sempre più insicura, la Alves continuerà ad interrogarsi sullo strano comportamento del suo amato, finché proprio quest’ultimo a chiarire involontariamente l’equivoco: non c’era lui sotto il costume da Lisandro! Sarà così che Ana inizierà una ricerca apparentemente senza speranza per ritrovare il misterioso sconosciuto che le ha rubato il cuore, ignara che l’affascinante sconosciuto sia niente altri che Vincent… Seguici su Instagram.