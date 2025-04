Tempesta d’amore: Ana scambia Vincent per Philipp e scatta la scintilla! | Anticipazioni italiane

Una puntata davvero magica è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore… soprattutto per Ana Alves (Seluna-Delta Kokol)! Nei prossimi episodi della soap la bella protagonista vivrà infatti una serata ai limiti tra sogno e realtà che le cambierà la vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ana sogna il ballo in maschera con Philipp

Non importa se tutti la stanno mettendo in guardia contro Philipp Brandes (Robin Schick): Ana continua a non avere occhi per quest’ultimo e a sognare di poter un giorno conquistarlo. E qual miglior occasione per far breccia nel cuore del suo amato se non un fiabesco ballo in maschera?

Quando la ragazza scoprirà che il Fürstenhof ospiterà un’esclusiva serata di gala ispirata alla celebre opera Shakespeariana “Sogno di una notte di mezz’estate”, capirà dunque che si tratta della sua grande chance. Una certezza che si corroborerà quando Philipp confermerà di avere intenzione di partecipare, travestito da “Lisandro”.

Al settimo cielo, Ana si preparerà dunque impaziente per questo imperdibile evento. A sua insaputa, però, il destino ha in serbo per lei uno scherzo che le cambierà la vita…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ana balla con Vincent e scatta la scintilla

Mentre ferveranno i preparativi per l’attesissima serata danzante, due trame parallele si svilupperanno, finendo per intrecciarsi inesorabilmente: Markus (Timo Ben Schöfer) coinvolgerà Philipp in un intrigo per mettere in ginocchio i Saalfeld, mentre Vincent (Martin Walde) troverà casualmente un biglietto per il ballo in maschera perso accidentalmente proprio da Ana. E non è finita qui! All’ultimo istante Philipp deciderà infatti di rinunciare ad indossare il proprio costume da Lisandro…

Il risultato? Quando arriverà finalmente la notte del ballo, Ana attenderà impaziente l’arrivo del “suo” Philipp e, quando scorgerà un uomo col costume di Lisandro, non avrà dubbi: si tratta del suo amato! Al settimo cielo, la ragazza inviterà dunque l’uomo a ballare, dando inizio ad una danza magica che porterà i due vicini a baciarsi. Nel momento clou, però, “Lisandro” sparirà! Cosa sarà successo?

Come avrete intuito, l’uomo con cui Ana ha danzato romanticamente non è Philipp (che in quel momento sarà impegnato insieme a Markus a mettere in atto il loro perfido intrigo), bensì Vincent! Resosi conto che la sua amata lo ha scambiato per il rivale, il veterinario preferirà infatti fuggire. Nulla potrà però cancellare la forte attrazione creatasi tra lui e la Alves…

Ana scoprirà la verità? E aprirà finalmente gli occhi sui suoi sentimenti per Vincent? Lo scopriremo molto presto… Seguici su Instagram.