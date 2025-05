Tempesta d’amore: Erik scopre il tradimento di Yvonne con Christoph! | Anticipazioni italiane

Doveva essere la consacrazione del loro amore… e invece una terribile confessione rovinerà tutto! Ad un passo dalle sue attesissime nozze con Yvonne Klee (Tanja Lanäus), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) farà infatti una scoperta destinata a minare ogni sua certezza… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne tradisce Erik con Christoph

Dopo una lunghissima attesa, una delle storie d’amore più belle degli ultimi anni sta finalmente per giungere al suo meritatissimo coronamento: superati mille ostacoli (non per ultimo un cancro), Erik e Yvonne hanno infatti deciso di unirsi in matrimonio. Ad un passo dal giorno del “fatidico sì”, però, un evento inaspettato cambierà tutto…

Tutto inizierà quando – durante una visita in ospedale – la Klee si ascolterà una conversazione tra dei medici, convincendosi erroneamente di aver avuto una ricaduta e che il suo tumore sia tornato. Sconvolta da quella diagnosi inaspettata, la donna fuggirà dalla clinica prima di poter chiarire il malinteso, finendo per imbattersi in Christoph (Dieter Bach), a sua volta a pezzi per la recente rottura con Alexandra (Daniela Kiefer). E a quel punto la situazione precipiterà…

Complice lo stato d’animo di entrambi nonché la mai svanita reciproca attrazione, Saalfeld e la Klee si lasceranno infatti trascinare dalla passione finendo per fare l’amore. Un gesto che lascerà inevitabilmente il segno…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne confessa a Erik il suo tradimento

Immediatamente pentitisi di quanto accaduto, i due amanti decideranno di comune accordo di non far parola con nessuno di quanto accaduto e guardare avanti. Peccato solo che mettere a tacere i sensi di colpa non sia così semplice!

Sconvolta dall’idea di aver tradito l’uomo che ama ad un passo dalle nozze, Yvonne inizierà infatti a venire tormentata dai rimorsi della coscienza, tanto da decidere di confidarsi con la figlia Josie (Lena Conzendorf), giunta a Bichlheim proprio per assistere alle nozze dei genitori.

Ebbene, benché sconvolta, la ragazza pregherà la madre di non dire nulla ad Erik per non spezzare il cuore di quest'ultimo. Per una volta, però, Yvonne deciderà di non seguire la strada più facile: dopo aver trovato casualmente le promesse nuziali preparate dal suo amato, la Klee capirà infatti di non poter ingannare il fidanzato ad un passo dalle nozze e confesserà dunque a quest'ultimo il tradimento con Christoph! Una confessione che, come prevedibile, cambierà molte cose…