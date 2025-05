Tempesta d’amore: Theo smaschera l’intrigo di Markus! E lui… | Anticipazioni italiane

Quando Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) ha ordito il suo crudele piano per mettere in ginocchio il Fürstenhof, mai avrebbe immaginato che sarebbe stato un semplice facchino a mettergli i bastoni tra le ruote. E invece sarà esattamente quello che accadrà… Ecco dunque cosa ci attende negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus rovina il Fürstenhof

Un nuovo durissimo colpo è in arrivo per i Saalfeld! Dopo aver più volte salvato il loro amato Fürstenhof dalla rovina, la famiglia di albergatori si ritroverà infatti nei prossimi giorni ad affrontare l’ennesimo scandalo… e la colpa sarà tutta di Markus!

Determinato a costringere i Saalfeld a vedere l’hotel a cinque stelle, Schwarzbach ordirà infatti un diabolico piano: libererà dei topi nelle cucine del Fürstenhof per poi inviare una segnalazione anonima all’ufficio di igiene… e poi alla stampa! E a quel punto il disastro sarà inevitabile…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Christoph chiede aiuto a Theo

Mentre Werner (Dirk Galuba), Alexandra (Dieter Bach) e Katja (Isabell Stern) proveranno a rimediare all’enorme danno con delle iniziative mirate a ripulire l’immagine dell’hotel, Christoph (Dieter Bach) seguirà un’altra strada: indagare sull’accaduto per capire se ci sono delle colpe.

Sarà così che l’albergatore si rivolgerà a Theo Licht (Lukas Leibe), chiedendogli un favore che va molto oltre le normali responsabilità di facchino del ragazzo: analizzare il video con cui l’ufficio igiene è stato anonimamente allertato per scoprire da chi e quando è stato girato. E il giovanotto non deluderà le aspettative…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Theo smaschera il piano di Markus

Grazie alle sue incredibili competenze tecniche, Theo riuscirà infatti a dimostrare che il video incriminante è stato registrato nella notte del ballo in maschera, dopo la chiusura dell’evento: di conseguenza solo un ospite oppure un dipendente può averlo girato! E non è finita qui…

Il giovane Licht riuscirà infatti anche a risalire al modello di cellulare utilizzato per realizzare il filmato, mettendo così Christoph sulla giusta strada per incastrare il colpevole. Peccato solo che Saalfeld farà un tragico errore: informerà proprio Markus delle sue scoperte! E a quel punto Schwarzbach correrà ai ripari…