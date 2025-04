Tempesta d’amore: Markus, ecco il diabolico intrigo con cui rovinerà il Fürstenhof! | Anticipazioni italiane

Se pensavate che l’amore per Katja (Isabell Stern) avrebbe placato il desiderio di rivalsa di Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) nei confronti dei Saalfeld, dovrete purtroppo ricredervi. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il potente imprenditore ordirà infatti un pessimo intrigo per mettere in ginocchio l’intero Fürstenhof… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus diviso tra amore e odio

Tornato a Bichlheim dopo una lunga riabilitazione, Markus sembrava essersi trasformato in un uomo nuovo, lasciandosi alle spalle ambizione e sete di vendetta. Purtroppo, però, l’illusione è durata poco! È bastato infatti uno scontro con Christoph (Dieter Bach) per far riemergere in Schwarzbach tutto l’odio nei confronti del rivale e, soprattutto, un enorme desiderio di rivalsa.

In questa situazione a dir poco esplosiva, l’imprenditore di Francoforte si è però trovato di fronte ad un ostacolo inaspettato: la donna di cui si è innamorato – Katja – è una Saalfeld! Colpire questi ultimi significa dunque inevitabilmente mettere a rischio la relazione con la propria amata. Un rischio che però l’uomo sembrerà essere disposto a correre…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Markus trova un tesoro

Sarà in questo contesto che Markus farà una scoperta sensazionale: murati all’interno di una parete cava del Fürstenhof si nascondono dei preziosi dipinti del celebre pittore Anton Hagen. Ma come mettere le mani sul “tesoro” senza che i Saalfeld se ne accorgano?

L’opportunità perfetta arriverà inaspettatamente grazie a Steven Cross, un eccentrico miliardario americano determinato a comprare l’hotel per poi demolirlo e ricostruirlo pezzo per pezzo negli Stati Uniti. Se il progetto andasse in porto, infatti, Markus potrebbe approfittare delle opere di demolizione per impadronirsi delle preziose opere di Anton Hagen. Ci sarà però un problema: convincere i Saalfeld a vendere il loro amato hotel!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Markus ordisce un intrigo con Philipp

Ben sapendo che gli albergatori mai accetterebbero di vedere la loro eredità fatta a pezzi da un eccentrico americano, Markus capirà che l’unica sua speranza di convincere gli albergatori a vendere sarebbe una crisi finanziaria irreparabile. Crisi che l’uomo sarà pronto a causare con ogni mezzo…

Sarà così che – con l'aiuto del suo fidato Philipp (Robin Schick) – Schwarzbach ordirà un diabolico intrigo: quando il Fürstenhof sarà sotto i riflettori a causa di un esclusivo ballo in maschera, libererà dei topi nella cucina dell'hotel, per poi organizzare un'ispezione sanitaria a sorpresa! Il suo crudele piano riuscirà a mettere il Fürstenhof ed i Saalfeld in ginocchio?