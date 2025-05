Un posto al sole, anticipazioni 19 maggio: Giulia in tilt per la partenza di Luca!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 19 maggio 2025

La partenza inaspettata di Luca (Luigi Di Fiore), unita alle rivelazioni di Alberto (Maurizio Aiello) sulle intenzioni dell'uomo, lascia Giulia (Marina Tagliaferri) in uno stato di profondo turbamento. Nel frattempo, Elena (Valentina Pace) si impegna a riorganizzare e migliorare l'offerta della radio, ma, tra i tanti progetti da gestire, la sua preoccupazione principale diventa la decisione di Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) di non rinnovare il consistente investimento pubblicitario. Sarà in grado di trovare una soluzione a questa difficoltà?