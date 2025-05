Un posto al sole anticipazioni: Gianluca Palladini accoglie Luca, ma Giulia denuncerà la scomparsa?

L’annunciatissimo ritorno a Un posto al sole di Gianluca, il primogenito di Alberto (Maurizio Aiello), è davvero imminente. Flavio Gismondi, l’attore che lo interpreta, aveva meno di 25 anni l’ultima volta che lo abbiamo visto nella soap partenopea di Rai 3; ora ne ha 36 e quindi ci proporrà un Palladini junior sicuramente più maturo di quanto lo fosse all’epoca delle sue precedenti apparizioni. Ma come viene reinserito il personaggio all’interno della narrazione?

Gianluca ora vive vicino Siena e lo vedremo accogliere il suo vecchio amico Luca De Santis (Luigi Di Fiore), appena “fuggito” da Napoli pur di non gravare con la sua malattia sulle spalle di Giulia Poggi (Marina Tagliaferri). Palladini ospiterà Luca senza pressarlo con un’eccessiva richiesta di informazioni.

Spoiler Un posto al sole: Giulia denuncia la sparizione di Luca

Alla fine, comunque, sarà lo stesso Luca a confidarsi con Gianluca, anche se non avrà ancora le idee chiare su cosa fare. Le idee saranno invece chiarissime per Giulia: nei prossimi giorni vedremo la donna disperata e nervosa, tanto che – come già anticipato – avrà un momento di grossa incomprensione con il figlio Niko (Luca Turco).

Alla fine madre e figlio risolveranno il dissapore e lei – quando saremo intorno a fine maggio – prenderà una difficile decisione: quella di denunciare alla polizia la scomparsa del suo fidanzato! Seguici su Instagram.