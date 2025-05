Un posto al sole: Antonietta fiuta qualcosa su Elena e affronta Gennaro | Anticipazioni

Una consorte bellissima, ma che – oltre a non avergli dato dei figli – viene ritenuta non all’altezza del suo nuovo ruolo pubblico. E così, sin dal suo esordio a Un posto al sole, Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) ha tenuto la moglie Antonietta (Rita Rusciano) ai margini della sua scalata sociale, mostrandola in giro il meno possibile e non mancando di manifestare interesse per un’altra donna…

Eh sì: Gennaro è visibilmente attratto da Elena Giordano (Valentina Pace), che finora è stata molto corretta nella gestione di Gagliotti come cliente pubblicitario della radio, cercando in modo molto professionale di legarlo all’emittente al di là dei problemi che l’uomo ha con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano).

Nelle prossime puntate della soap partenopea di Rai 3, però, la situazione inizierà a sfuggire di mano ed Elena comincerà pian piano a non essere affatto infastidita dall’attrazione che Gennaro prova per lei…

Insomma, la “simpatia” potrebbe velocemente farsi reciproca e la cosa non sfuggirà alla povera Antonietta, che, stando alle anticipazioni, a un certo punto comprenderà il forte interesse che Gennaro prova per Elena e deciderà di affrontarlo. Servirà a qualcosa?

Intanto, Gagliotti proseguirà con la linea dura all’interno dei Cantieri e, quando la situazione economica degli stessi tenderà a farsi ancora più precaria, proporrà la Cassa Integrazione per buona parte degli operai. Come reagiranno Ferri e la Giordano?

In attesa di scoprirlo, occhio perché tra poche settimane Gennaro farà anche una non meglio specificata scoperta sconvolgente. Di cosa si tratterà? Ne riparleremo presto…