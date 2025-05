Un posto al sole: Giulia ritroverà Luca, ma ciò non risolverà tutto. Ecco perché

Nelle prossime puntate di Un posto al sole assisteremo al “tradimento” – virgolette d’obbligo – di Gianluca Palladini (Flavio Gismondi), che, sinceramente in ansia per Luca (Luigi Di Fiore), finirà per cedere alla preoccupazione e, pur sapendo che non è quello che l’amico vorrebbe, si metterà in contatto con Giulia Poggi (Marina Tagliaferri).

Le anticipazioni ci dicono che Giulia a quel punto prenderà una decisione importante. Immaginiamo che la Poggi si metterà in viaggio e andrà a casa di Gianluca: quel che è certo è che lei e Luca si rivedranno, ma ciò non vuol dire che tutto andrà automaticamente a posto…

Anticipazioni Un posto al sole: Niko potrà tacere con Alberto su Gianluca?

Tra i due inizierà infatti un difficile confronto, il cui esito non è detto sia quello che Giulia sperava: Luca infatti ammetterà con la fidanzata le sue intenzioni più disperate e lei cercherà di convincerlo a rinunciarci. Riuscirà nel suo intento?

In tutto questo, il dottor De Santis resterà anche molto deluso dal fatto che Gianluca non lo abbia assecondato fino in fondo. E proprio il Palladini junior sta per diventare una notevole "patata bollente" per Niko Poggi (Luca Turco), per il quale non sarà per niente facile stare zitto con Alberto (Maurizio Aiello) riguardo a suo figlio e al ruolo che ha avuto nella delicata vicenda di Luca e Giulia…