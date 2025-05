Un posto al sole: Guido ha la depressione “post-Claudia”? | Anticipazioni

Si è conclusa a Un posto al sole la storia tra Guido (Germano Bellavia) e Claudia (Giada Desideri): lei, intuendo l’infelicità dell’uomo e comprendendo le troppe differenze che la dividono da Del Bue, ha lasciato quest’ultimo esagerando un po’ i toni proprio per rendersi più credibile.

Fin troppo credibile, forse, perché quello che è successo lascerà uno strascico: la prima ad accorgersi di “qualcosa di strano” sarà Mariella (Antonella Prisco), ma pare proprio che Guido sarà piuttosto depresso dopo la fine della sua relazione. Ci penserà la Altieri a cercare di consolarlo? Sasà Cerruti (Cosimo Alberti), come sempre, non vedrà di buon occhio il fatto che la sua amica provi compassione per l’ex…

Trame Un posto al sole: Samuel diviso tra Gabriela e Micaela!

Voltiamo pagina, perché una storia divertente è in procinto di approdare sui teleschermi di Rai 3: a Upas, l’ormai imminente ritorno di Micaela Cirillo (Gina Amarante) a Napoli risveglierà i sentimenti di Samuel (Samuele Cavallo), che però si troverà diviso tra la gemella e la sua nuova fiamma Gabriela ((Astrict Flor Lorenzo).

Ma tale “divisione” potrebbe comprendere non solo le faccende di cuore: Micaela vorrà di nuovo la casa per sé e, per riaverla (liberandosi magari anche della sua rivale), ideerà un piano piuttosto bislacco. Occhio, perché in pratica Samuel si troverà presto a convivere con entrambe le ragazze!

Un posto al sole news: Damiano e Grillo, tensione alle stelle!

Infine, attenzione a Damiano Renda (Luigi Miele): se finora i rapporti tra lui e il suo superiore Grillo (Pietro Bontempo) sono stati "poco cordiali", diciamo così, ora le cose rischieranno addirittura di precipitare: a far scoppiare la tensione, nello specifico, sarà una pericolosa azione di polizia… Cosa succederà?