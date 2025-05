Un posto al sole: tra Guido e Claudia la storia finisce? | Anticipazioni

Ormai da praticamente un anno, e successivamente a un periodo in cui delle avvisaglie di crisi già si avvertivano ampiamente, Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) di Un posto al sole non sono più una coppia. Colpa anche di un ritorno dal passato, una persona a cui Del Bue è sempre stato in qualche modo molto legato: Claudia Costa (Giada Desideri).

Eh sì: nonostante i differenti modi di essere, il vigile e l’attrice hanno condiviso allegramente una lunga fase, mentre Mariella (Antonella Prisco) si disperava per aver perso il marito. Neanche l’affettuosa amicizia di Mimmo (Massimo Peluso) è riuscita a far dimenticare Guido alla Altieri, che solo tra breve tempo inizierà a prendere coscienza che il consorte – pur conservando una certa nostalgia per il suo matrimonio – è impegnato in un’altra situazione.

Quello che Mariella non sa è che, in realtà, il rapporto tra Guido e Claudia scricchiola già da un po’: i due si sono resi conto di essere profondamente diversi, e le differenze che li separano stanno prepotentemente per tornare alla ribalta!

Non solo: proprio mentre Mariella ha deciso di chiudere definitivamente con Guido, la Costa comincerà a intuire che l’uomo con lei non è pienamente felice. Riflessioni che avranno valore soprattutto alla luce di una novità: Claudia sta per ricevere una nuova proposta lavorativa, destinata ancora una volta a condurla lontano da Napoli.

A quel punto, la donna preferirà confidare tutti i suoi dubbi a Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), dopodiché il destino sembrerà segnato. Quel che è certo è che Mariella apprenderà di una rottura tra i due amanti, cosa che le ridarà entusiasmo. Farà bene a reagire così?…