Beautiful: Luna cerca di avvicinarsi al piccolo Hayes | Anticipazioni puntate americane

Nelle puntate americane di Beautiful, avevano lasciato Luna Nozawa intenta a procurarsi una pistola di contrabbando, presumibilmente per usarla contro Steffy Finnegan, rea, a suo avviso, di ostacolarla nell’avere una vita con suo padre Finn.

A niente sembrano essere valsi gli avvertimenti di quest’ultimo, che ha ribadito alla figlia (in passato ritenuta solo sua cugina) che è ormai troppo tardi per avere un rapporto: la ragazza ha ucciso due persone e, soprattutto, ha provato a fare lo stesso con sua moglie. Se è pur vero che ritiene che – qualora avesse avuto la possibilità di crescere Luna – la figlia sarebbe stata una persona diversa, il dottore ora ha capito che non c’è spazio per lei nella sua vita. Ormai è troppo tardi: la giovane ha oltrepassato un limite che la rende persona inaccettabile nella sua famiglia e della quale lui non potrebbe fidarsi.

Sia Finn che Sheila (la quale adesso ha capito che Luna non è in grado di provare un vero e sincero pentimento) hanno dunque invitato Luna ad approfittare della libertà ritrovata grazie all’intercessione di Bill Spencer, lasciando Los Angeles e costruendosi una nuova esistenza altrove. Peraltro anche Bill, così come Sheila, ha cambiato idea sulla ragazza in corso d’opera, non volendo avere niente a che fare con lei e pentendosi di averla aiutata.

Tuttavia Luna non ha alcuna intenzione di andarsene e il suo rancore si è sempre più concentrato su Steffy: la moglie del padre è l’unico ostacolo che si frappone tra lei e Finn. Le sue intenzioni, però, appaiono più complesse di una semplice aggressione a mano armata e, spiando la famiglia del padre, è arrivata a maturare l’idea di avvicinarsi a Hayes, approfittando della scuola estiva del bambino.

Il progetto artistico per l’infanzia ha luogo nella casa sulla spiaggia attualmente di proprietà di Bill ma che da decenni è uno dei luoghi fissi di Beautiful: stavolta, per volontà di Liam e dell’editore, la casa è stata adibita ad asilo di infanzia per l’estate (insomma, perché buttare via un set quando lo si può riciclare?).

Approfittando dell’assenza dei genitori di Hayes, Luna si è avvicinata al bambino, con cui, evidentemente, non aveva avuto modo di interagire prima e che quindi non la conosce. Luna ha dunque provato a fare amicizia, regalandogli un origami, che Hayes ha accettato con un entusiasmo tale da contagiare la sua maestra.

Quest’ultima, una volta conosciuta l’autrice dell’origami, l’ha dunque incautamente assunta (senza provvedere ad un controllo del suo curriculum) per aiutarla con i progetti d’arte della sua classe. Per l’occorrenza Luna si è presentata sotto il falso e suggestivo nome di “Sunshine”.

Sebbene, dunque, i Finnegan si siano mostrati così preoccupati che Luna potesse avvicinarsi ai loro bambini, non hanno pensato a piazzare una sicurezza privata a loro protezione o, quanto meno, a mostrare alla maestra di Hayes una foto della pericolosa sorellastra del bimbo…