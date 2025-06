Beautiful, anticipazioni americane: Will Spencer e la trappola per Luna Nozawa

Nelle puntate americane di Beautiful, Will Spencer sarà l’arma con cui i Finnegan spereranno di sbarazzarsi di Luna Nozawa. Come già sappiamo la giovane, ottenuta la grazia tramite l’intervento di Bill Spencer, è ora una libera cittadina; tuttavia Finn, Steffy e il vicecapo Baker saranno decisi a trovare un modo che dimostri come la ragazza costituisca ancora un serio pericolo, sperando che questo basti a portarla dietro le sbarre.

La missione vedrà il coinvolgimento di Will Spencer, che si proporrà di strappare parole compromettenti a Luna, ben consapevole di come quest’ultima nutra un interesse per lui: un interesse maturato in fretta e che è subito deragliato in una vera e propria ossessione!

E così il figlio di Bill, dotato di registratore e forte della polizia appostata a breve distanza, si presenterà a casa di Luna, dichiarandosi interessato a lei. Il rampollo giurerà di aver rotto con Electra Forrester, non potendo negare che Luna rappresenti un’alternativa ben più eccitante rispetto alla noia di una ragazzina ancora non pronta ad affrontare un’intimità di coppia. Luna però, guardinga visti i precedenti (e netti) rifiuti da parte di Will, si ritroverà ben presto a smascherare il finto interesse del giovane, scoprendo la trappola…

Stando agli spoiler, a quel punto Luna potrebbe aver parlato troppo rispetto alle sue intenzioni omicide verso Steffy, fatto sta che le anticipazioni la descrivono in fuga. L’inizio della latitanza, dunque, sarà il modo scelto dagli autori per allontanare Luna dalla scena a tempo indeterminato (dati gli altri impegni professionali della sua interprete, Lisa Yamada)? Oppure Luna avrà modo di mostrarsi ancora pericolosa nel prossimo futuro?

In attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che Sheila Carter, benché ella stessa ultimamente poco incline a dare fiducia alla nuova nipote, dichiarerà a Deacon Sharpe che il modus operandi degli Spencer è il tradimento. Il tentativo di inganno da parte di Will, infatti, ricorderà parecchio la tattica usata da Bill proprio per incastrare Sheila: quest’ultima, qualora Luna dovesse scappare, troverà un rinnovato sentimento di vendetta nei confronti dell’editore e della sua famiglia? Seguici su Instagram.