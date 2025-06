La forza di una donna, anticipazioni: Bahar obbliga Hatice ad ospitarla!

A mali estremi, estremi rimedi per Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi) nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna. Quando si renderà conto che non è più in grado di prendersi cura come vorrebbe dei figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) a causa dell’anemia aplastica di cui soffre, la nostra protagonista prenderà una sofferta decisione: quella di obbligare la madre Hatice Sarıkadı (Bennu Yıldırımlar) ad ospitarla. Scopriamo dunque insieme come si arriverà a tale svolta…

La forza di una donna, news: Bahar non sa cosa fare

Nonostante le raccomandazioni dei medici Jale Demir (Ece Özdikici) e Sinan (Oktay Gürsoy), che le diagnosticheranno il brutto male in seguito ad una serie di svenimenti, Bahar tenderà a sottovalutare la situazione poiché non avrà alcuna persona alla quale appoggiarsi. Scartata l’ipotesi di farsi ospitare da Yeliz Ünsal (Ayça Erturan), a causa della contrarietà del marito della donna, Bahar si rassegnerà dunque all’idea di restare nel quartiere di Tarlabaşı, dove nonostante tutto c’è Arif Kara (Feyyaz Duman), ormai visibilmente affezionato a Doruk e Nisan.

Tuttavia, in seguito ad un agguato che le farà Berşan (Sahra Şaş) nel disperato tentativo di allontanarla da Arif, Bahar verrà sottoposta ad uno stress non indifferente che metterà in pericolo sia lei e sia i bambini…

La forza di una donna, trame: pericolo imminente per Bahar, Nisan e Doruk

Possiamo anticiparvi che, una sera, Bahar perderà i sensi mentre starà cucinando il pranzo per il giorno successivo. A quel punto, dato che la donna farà fatica a riprendere conoscenza, l’intero appartamento della Çeşmeli rischierà di andare a fuoco. Fortunatamente, a causa del fumo che le impedirà di respirare, Bahar si accorgerà giusto in tempo del pericolo e riuscirà a spegnere l’incendio, ma tutto ciò si trasformerà in un grosso spavento per lei e Doruk e Nisan, che dormivano nella stanza accanto.

Bahar capirà dunque che Jale e Sinan non stavano affatto esagerando sul veloce peggioramento delle sue cagionevoli condizioni di salute e non troverà altra scelta possibile se non quella di chiedere ospitalità alla madre Hatice, con la quale ormai da tempo non è in buoni rapporti.

La forza di una donna, spoiler: Bahar obbliga Hatice ad ospitarla

Consapevole che la madre difficilmente accetterà di ospitarla senza opporre resistenza, Bahar spiegherà a Hatice che non può più permettersi di pagare l’affitto della casa di Tarlabaşı e darà la sua disponibilità per essere la sua domestica e ripagarla così del disturbo. Fortunatamente, senza svelare alla madre la sua malattia, Bahar riuscirà ad ottenere ciò con la forza che vuole grazie all’aiuto del patrigno Enver Sarıkadı (Şerif Erol) e all’inaspettato benestare della sorellastra Şirin (Seray Kaya), che però darà sin da subito l’impressione di stare tramando qualcosa ai suoi danni e a quelli dei nipotini.

Una notizia, quella del trasferimento di Bahar, che non renderà felice Arif, il quale si dovrà però rassegnare alla ferma volontà della conoscente di cambiare quartiere a causa della malattia (di cui lui sarà a conoscenza). Non a caso, Arif si impegnerà ad aiutare Bahar a portare tutte le sue cose a casa di Enver e Hatice. Impegno che metterà in difficoltà Şirin per una ragione ben precisa di cui vi parleremo molto presto… Seguici su Instagram.