La forza di una donna anticipazioni: la clamorosa scoperta di Enver su Şirin!

Gli intrighi della squilibrata Şirin Sarıkadı (Seray Kaya) non passeranno inosservati al padre Enver (Şerif Erol). Non a caso, nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna, il buon sarto resterà sorpreso quando troverà tra le cose della figlia il vecchio cellulare di Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk), il defunto marito di Bahar (Özge Özpirinççi)…

La forza di una donna, news: Şirin e Hatice gravemente ferite

Iniziamo col dire che Şirin andrà letteralmente in escandescenze e distruggerà completamente casa quando scoprirà per caso che la madre Hatice (Bennu Yıldırımlar) si è recata da Bahar per preparare da mangiare ai piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), costretti a restare a letto per via di un brutto virus. A quel punto, dopo aver messo a soqquadro l’intera abitazione, Şirin si infliggerà dei tagli ai polsi con un pezzetto di vetro e perderà i sensi.

Una scena che farà entrare nel panico totale Hatice che, convinta erroneamente che la figlia sia morta, si infliggerà una pugnalata nel basso ventre e si renderà indispensabile un’operazione per salvarle la vita. Tutto ciò, inevitabilmente, avrà delle ripercussioni anche su Enver, il quale si proverà dei sensi di colpa per essersi avvicinato troppo alla “figliastra” Bahar, nonostante le raccomandazioni di Hatice.

La forza di una donna, trame: Bahar affronta Şirin

A quel punto, Enver eviterà di rispondere alle telefonate di Bahar, che però inizierà a porsi della domande sullo strano comportamento dell’uomo e non farà fatica a comprendere che c’è qualcosa che non va. La nostra protagonista non impiegherà dunque tanto tempo a scoprire cosa è successo alla madre e alla sorellastra, tant’è che si precipiterà in ospedale per comprendere fino a che punto sia grave la situazione.

Grazie alla dottoressa Jale Demir (Ece Özdikici), Bahar riuscirà a vedere Hatice per qualche minuto. Ciò non piacerà affatto a Şirin, che ancora una volta accuserà la parente di avere rovinato la felicità della sua famiglia. Parole che faranno andare completamente in escandescenza Bahar, la quale affronterà a muso duro la sorella e le chiederà per quale ragione ce l’abbia così tanto con lei (ovviamente senza ottenere alcuna risposta).

La forza di una donna, spoiler: Enver scopre che Şirin ha il cellulare di Sarp!

Contemporaneamente a tutto ciò, mentre starà risistemando la casa completamente messa in disordine da Şirin, Enver troverà sotto l’armadio della figlia il cellulare che apparteneva a Sarp. Visto che non riuscirà a spiegarsi come la ragazza sia entrata in possesso dell’oggetto, il Sarıkadı cercherà dapprima di procurarsi un caricabatterie per scoprire cosa c’è all’interno del telefonino.

Tuttavia, possiamo già anticiparvi che questa mossa verrà presto scoperta da Şirin appena verrà dimessa dall’ospedale. Non a caso, la giovane dark lady farà il possibile per strappare il cellulare delle mani del padre, ma Enver starà piuttosto attento a non farglielo trovare. E così Şirin si troverà costretta a giocare a carte scoperte, in che modo? La ragazza confesserà al padre che si trovava sullo stesso traghetto di Sarp il giorno dello sciagurato incidente in mare che gli è costato la vita.

Si tratterà di una mezza confessione poiché, su consiglio di Hatice, la ragazza eviterà di parlare a Enver delle presunte molestie subite da Sarp nei mesi precedenti. Molestie che, come già sapete, sono soltanto il frutto della fantasia malata di Şirin…