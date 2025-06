La forza di una donna anticipazioni: Musa prova a fare ingelosire Jale

Come tentare di attirare l’attenzione di una moglie assente? Tendando ad ogni costo di farla ingelosire. È questo l’escamotage che utilizzerà Musa Demir (Devrim Özder Akın) nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna per innescare le attenzioni della moglie Jale (Ece Özdikici)…

La forza di una donna, news: Musa e i problemi coniugali con Jale

Inconsapevole del fatto che Jale stia provando ancora una vera e propria attrazione nei riguardi del dottor Sinan (Oktay Gürsoy), il suo storico ex a cui ha dato un pericoloso bacio, Musa continuerà a scervellarsi per risolvere i problemi del suo matrimonio infelice.

Certo di dover restare al fianco della consorte per il bene del piccolo Bora (Demir Beyitolgu), Musa si avvarrà spesse volte dei consigli di Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi), che ad un certo punto non potrà dargli più retta a causa dell’anemia aplastica, potenzialmente mortale, che le verrà diagnosticata proprio da Jale e Sinan. Per questo, Musa deciderà di fare di testa sua…

La forza di una donna, spoiler: Musa cerca di fare ingelosire Jale

Dato che non vorrà arrendersi all’idea di perdere per sempre la sua amata Jale, Musa comincerà ad informarsi sia su internet e sia sui giornali sui vari metodi per ravvivare il suo matrimonio. Non a caso, un giorno, leggerà un trafiletto nel quale ci sarà scritto che per riaccendere la passione è necessario allontanarsi un po’ dalla propria partner, facendole credere ad esempio di stare incontrando nuovi amici con cui condividere delle passioni diverse.

Colpito dal metodo, che considererà del tutto innocuo, Musa comincerà dunque a passare all’improvviso delle serate fuori casa ed arriverà addirittura a portare Bora in ospedale da Jale per costringerla a passare del tempo con il figlio. Uno strano atteggiamento che lascerà interdetta la dottoressa, poiché non capirà che cosa sta succedendo al marito…

La forza di una donna, trame: la tattica di Musa funzionerà?

Ma il piano di Musa porterà, alla lunga, i risultati sperati? In tal senso, possiamo anticiparvi che, almeno inizialmente, il funzionario del Governatorato Turco finirà per passare tantissimo tempo da solo, visto che si tratterrà a dormire in macchina ogni volta che farà credere a Jale che si sta divertendo.

Una situazione problematica che arriverà ad un punto di svolta quando Sinan si renderà conto del fatto che Jale sta cominciando a pensare che Musa la stia tradendo. Insomma, le bugie di Musa per far colpo su Jale rischieranno di ritorcersi contro di lui… Seguici su Instagram.