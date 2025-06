La forza di una donna: Bersan cerca di mettere fuori gioco Bahar, ecco come | Anticipazioni

Non ci sarà soltanto la terribile diagnosi sulla malattia di cui soffre a turbare Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi). Nelle prossime puntate de La forza di una donna, la nostra protagonista dovrà anche guardarsi le spalle da Berşan (Sahra Şaş), l’ex fidanzata di Arif Kara (Feyyaz Duman) disposta a tutto pur di averlo solo per sé…

La forza di una donna, news: Bersan rivuole Arif

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, Bersan ha interrotto la sua relazione con Arif per sposare Ekrem, un amico di vecchia data dell’uomo (molto più ricco di lui). Lasciata dal marito per un’altra donna, Bersan ritornerà dunque nel quartiere di Tarlabaşı e spiegherà all’amica Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu) di essere disposta ad utilizzare qualsiasi tipo di mezzo pur di riguadagnare la fiducia di Arif.

Non a caso, Bersan inizierà ad osservare con diffidenza Bahar, soprattutto quando noterà che Arif riempie di attenzioni i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). Certa che Arif abbia perso la testa per Bahar, Bersan inizierà dunque a tramare contro l’ipotetica “nemica” con il fine preciso di metterla nei guai con la giustizia…

La forza di una donna, spoiler: Bersan cerca di mettere fuori gioco Bahar

Una sera, Bersan deciderà di andare a fare visita a Bahar per presentarsi e le porterà una pietanza per avere una scusa con la quale entrare in casa. Approfittando di un momento di distrazione della Çeşmeli e dei piccoli Doruk e Nisan, Bersan nasconderà un piccolo pacchetto di droga in un portagioie di Bahar. La sua intenzione sarà dunque quella di avvisare la polizia, in modo tale che perquisisca l’abitazione della donna e possa arrestarla per traffico di sostanze stupefacenti.

Un piano diabolico che, tra una chiacchiera e l’altra, Bersan si lascerà sfuggire con Ceyda. A sorpresa, nonostante i rapporti non proprio idilliaci che ci sono tra di loro, la Aşçıoğlu darà subito l’allarme a Bahar. Fortunatamente, nella successiva retata, la polizia non riuscirà a trovare il pacchetto di droga incriminato, ciò perché sarà entrato nelle mani di Doruk che, scambiandolo per un gioco, lo avrà portato a scuola e successivamente perso.

La forza di una donna, trame: Arif cerca di scoprire la verità ma…

A quel punto, i poliziotti non potranno procedere con l’arresto di Bahar ed etichetteranno tutto come una falsa segnalazione. Superato il problema, Bahar sceglierà di non rivelare a Arif che è stata Bersan a cercare di incastrarla. Ciò perché Ceyda le chiederà di mantenere il silenzio sulla questione, dato che Bersan è a conoscenza di molti suoi segreti che potrebbero metterla in difficoltà con Hikmet (Melih Çardak).

Messa sotto torchio da Arif, Ceyda tenterà dunque di fare ricadere le colpe della retata su Yusuf (Yaşar Uzel), il padre dell’uomo. Tuttavia, Arif darà l’impressione di non avere affatto creduto alla menzogna di Ceyda e vorrà vederci ancora più chiaro. Eventualità che non farà per niente piacere a Bersan, soprattutto quando capirà che c’è Ceyda dietro il “salvataggio” di Bahar…