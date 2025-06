La forza di una donna: Hatice scopre che Bahar è molto malata | Anticipazioni

Fino a quando Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi) potrà nascondere a tutti quanti che l’anemia aplastica di cui soffre potrebbe condurla persino alla morte? Occhio alle prossime puntate de La forza di una donna, visto che un malore improvviso costringerà la nostra protagonista ad ammettere la triste verità…

La forza di una donna, news: il malore di Bahar

Tutto partirà quando Bahar, insieme ai piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), si trasferirà a casa della madre Hatice Sarıkadı (Bennu Yıldırımlar) e del patrigno Enver (Şerif Erol). Al termine di una serata in un locale per assistere al debutto come cantante di Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu), Bahar perderà improvvisamente i sensi e sbatterà la testa su un tavolino.

Visto che non riusciranno a farla rinvenire in alcun modo, Hatice e Enver chiameranno immediatamente l’ambulanza. I due saranno visibilmente spaventati per Bahar, un particolare – questo – che innescherà la rabbia di Şirin (Seray Kaya), la quale però fingerà di voler collaborare per evitare che sorgano dei nuovi malumori tra i suoi familiari. Una volta che saranno arrivati in ospedale, i Sarikadi scopriranno dunque che la mattia di Bahar è più grave di quanto pensassero…

La forza di una donna, spoiler: Hatice scopre che Bahar è molto malata

Visto il grave incidente occorso, la dottoressa Jale Demir (Ece Özdikici) dovrà rompere il patto di riservatezza con la sua paziente e comunicherà a Enver e Hatice che Bahar soffre di una forma rara di anemia che, se non curata in tempo, potrebbe addirittura farla morire da un momento all’altro.

Come facilmente prevedibile, tale notizie farà sorgere subito in Hatice dei forti sensi di colpa. La Sarikadi comincerà infatti a chiedersi se Bahar avrebbe potuto non ammalarsi se solo non l’avesse abbandonata quando era soltanto una bambina, ma poi sarà proprio la figlia a spiegarle che la sua è una malattia autoimmune che non ha alcuna causa specifica.

La forza di una donna, trame: Hatice e Enver disposti a tutto per salvare Bahar

Fatto sta che, dopo aver dato loro modo di assimilare la brutta notizia, Jale spiegherà a Enver e Hatice che Bahar ha necessariamente bisogno di un trapianto di midollo osseo, motivo per il quale è necessario che tutti i suoi familiari e conoscenti si sottopongano a degli accertamenti per capire se possono farle da donatori.

Ovviamente, Hatice e Enver daranno subito la loro disponibilità, ma Şirin sarà dello stesso avviso? Difficile da pensare, visto l’invidia e l’odio che prova nei confronti della sorellastra per via della cotta non corrisposta che ha provato per il presunto defunto Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk).

In tal senso, vi consigliamo di fare attenzione anche a Arif Kara (Feyyaz Duman). Scoperto che l’anemia di Bahar è più grave di quanto la stessa donna gli aveva fatto sapere, il barista farà fatica a nascondere a tutti quanti di essere innamorato della Çeşmeli e non riuscirà ad andare via dall’ospedale. Un altro particolare che non renderà per nulla felice Şirin… Seguici su Instagram.