La forza di una donna: Şirin cerca di non sottoporsi alle analisi per aiutare Bahar | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna, la notizia della malattia potenzialmente mortale di Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi) getterà nello sconforto più totale quasi tutti i componenti della famiglia Sarikadi. Ci sarà però anche qualcuno a remare contro la nostro protagonista: la sorellastra Şirin Sarıkadı (Seray Kaya). Vediamo insieme in che modo…

La forza di una donna, news: Hatice scopre che Bahar è molto malata

La situazione arriverà ad una svolta quando Bahar si trasferirà a casa della madre Hatice (Bennu Yıldırımlar) e del patrigno Enver (Şerif Erol) con i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). Al termine di una serata, Bahar verrà colta da un improvviso malore e sbatterà la testa sullo spigolo di un tavolo. Dato che non riprenderà i sensi, Bahar verrà portata d’urgenza in ospedale.

Dopo aver constatato che peggiora di giorno in giorno, la dottoressa Jale Demir (Ece Özdikici) romperà il patto di riservatezza stretto con la sua paziente. Senza farsi remore, Jale rivelerà quindi agli zii Enver e Hatice che Bahar rischia di morire da un momento all’altro a causa dell’anemia aplastica che le è stata diagnosticata.

La forza di una donna, trame: Hatice e Enver disposti a tutti pur di aiutare Bahar

Hatice non potrà fare a meno di dispiacersi per la figlia e comincerà a chiedersi se ciò si sarebbe potuto evitare qualora non l’avesse abbandonata quando era soltanto una bambina. Da un lato Enver chiederà a Jale se esiste una cura per Bahar ed apprenderà così che l’unico modo per salvarla è ricorrere ad un trapianto di midollo osseo.

Jale auspicherà dunque che tutti i familiari della Çeşmeli si sottopongano alle analisi del sangue per capire se siano o meno compatibili con lei. Tali parole verranno recepite in maniera molto chiara anche da Hatice, la quale pregherà Şirin di sotterrare l’ascia di guerra contro la sorellastra e fare il prelievo…

La forza di una donna, spoiler: Şirin cerca di non sottoporsi alle analisi per aiutare Bahar

Şirin risponderà positivamente alla richiesta di Hatice. Subito dopo, la ragazza si metterà però a cercare freneticamente su internet in quali casi le persone non possono farsi prelevare il sangue. La Sarikadi scoprirà dunque il nome di alcuni farmaci da non assumere. Per questo, il giorno seguente – durante la compilazione del foglio del triage – Şirin scriverà di avere utilizzato uno dei medicinali “proibiti”.

Una bugia in piena regola attraverso la quale, almeno per il momento, Şirin riuscirà a non rendersi disponibile per aiutare Bahar. Ma fino a quando potrà durare la menzogna?

Occhio perché un’altra decisione di Enver e Hatice farà arrabbiare la folle Sarikadi. I due decideranno infatti di lasciare la loro stanza a Bahar, Nisan e Doruk per trasferirsi in una più piccola. Neanche a dirlo, l’iniziativa non farà per nulla piacere a Şirin… Seguici su Instagram.