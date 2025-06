La forza di una donna: Yeliz fa una scoperta sconcertante, ecco quale! | Anticipazioni

Già dai primi episodi de La forza di una donna i telespettatori della nuova dizi turca di Canale 5 hanno capito che la sfortunata protagonista Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi) può contare davvero su poche persone. Una di queste è senz’altro Yeliz Ünsal (Ayça Erturan), che ha conosciuto grazie al lavoro nella stireria. Un legame di amicizia, quello tra le due donne, che verrà messo a rischio da una scoperta choc che farà Yeliz nel corso delle prossime settimane…

La forza di una donna, news: Bahar obbliga Hatice ad ospitarla

Tutto partirà quando Bahar scoprirà di avere l’anemia aplastica. Dato che i malori saranno sempre più frequenti, al punto tale che una sera rischierà di fare andare a fuoco l’appartamento di Tarlabaşı dove risiede, Bahar obbligherà la madre Hatice Sarıkadi (Bennu Yıldırımlar) a darle ospitalità insieme ai piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

Visto che potrà contare sull’appoggio del patrigno Enver (Şerif Erol), sinceramente affezionato a lei e ai bambini, Bahar eviterà di dire alla madre che sta molto male e si accontenterà di un piccolo ripostiglio che la donna le riserverà come stanza.

A sorpresa, la gelosissima Şirin (Seray Kaya) non si opporrà al trasferimento di Bahar, Nisan e Doruk nella sua stessa casa. Uno strano comportamento che genererà fin da subito delle drammatiche conseguenze…

La forza di una donna, trame: Arif mette Yeliz sull’avviso

Per portare le sue cose a casa di Hatice, Bahar si farà accompagnare da Arif Kara (Feyyaz Duman). Quest’ultimo resterà dunque attonito quando, dopo essere stato invitato a cena da Enver, si troverà di fronte a Şirin, la ragazza che soltanto qualche giorno prima si era presentata nel suo quartiere in cerca di una casa, dicendo di chiamarsi Melek.

Stranito, Arif preferirà non fare parola di quanto accaduto a Bahar, ma il giorno successivo affronterà la questione proprio con Yeliz, andata da lui per recuperare gli ultimi oggetti dell’amica e portarli nello scantinato della sua grande casa. Colpita dal racconto, Yeliz si farà dunque dare da Arif il numero di telefono di Şirin e poi andrà a fare visita a Bahar. Lì, la Ünsal raggiungerà un’amara consapevolezza…

La forza di una donna, spoiler: Yeliz fa una scoperta sconcertante!

Tra una chiacchiera e l’altra, Bahar confiderà infatti a Yeliz di credere che il marito Sarp (Caner Cindoruk) sia ancora vivo; ciò perché troverà nel cellulare dell’uomo, fattole recapitare in gran segreto da Enver, dei messaggi inviati alla sua ipotetica amante, risalenti al periodo successivo alla sua presunta morte.

Sospettosa, Yeliz chiederà dunque a Bahar se la misteriosa donna le ha continuato a fare delle telefonate anonime e chiederà all’amica di poter visionare il suo numero di telefono.

Con sua estrema sorpresa, Yeliz confronterà dunque il numero con quello di Şirin e scoprirà che è lo stesso. Una certezza che raggiungerà quando telefonerà alla ragazza, la quale resterà di sasso e si chiuderà nella sua stanza quando capirà che la Ünsal ha scoperto tutto quanto. Almeno per ora, il segreto di Şirin sarà però salvo.

Dato che la dottoressa Jale Demir (Ece Özdikici) le avrà fatto presente che è bene per Bahar stare in compagnia a causa dell'anemia, Yeliz desisterà dall'intento di raccontare quanto ha appreso all'amica. Ma per quanto potrà ometterle il pericoloso particolare?