La Promessa anticipazioni: Catalina e lo strano cesto di frutta, cosa sta succedendo?

Le prossime puntate italiane de La Promessa avranno al centro della scena anche Catalina de Lujan (Carmen Asecas). La ragazza farà infatti una scoperta su Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami) dopo il matrimonio con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) saltato all’ultimo minuto. Cerchiamo dunque di capire meglio che cosa succederà…

La Promessa, news: Pelayo lascia Catalina a pochi minuti dalle nozze

Pelayo deciderà di lasciare La Promessa quando ormai mancheranno pochissimi minuti alle sue nozze con Catalina. Certo che non arriverà mai ad amare il figlio della “marchesina” come se fosse suo, Gomez de la Serna scriverà alla donna un bigliettino, che le farà recapitare da Ricardo Pellicer (Carlos de Austria).

Quando capirà di essere stata piantata in asso, con già indosso l’abito da sposa, Catalina si chiuderà dunque in un silenzio totale e inizialmente non riuscirà a confidarsi nemmeno con la cugina Martina (Amparo Pinero), l’unica a conoscenza del fatto che il bambino che aspetta è di Adriano e non di Pelayo. Come se non bastasse, la Lujan dovrà fare i conti pure con le rappresaglie della matrigna Cruz Ezquerdo (Eva Martin)…

La Promessa, trame: lo strano cesto di frutta

Eh sì: Cruz metterà il carico da novanta quando farà presente a Catalina che non può nascondere ancora a lungo la sua gravidanza, motivo per il quale cercherà di provocarla consigliandole di rinchiudersi in un convento, per poi dare il bimbo in adozione una volta che sarà nato.

Ovviamente, Catalina ricorderà a Cruz che non deve intromettersi nelle sue questioni e, in seguito, eviterà che il padre Alonso (Manuel Regueiro) e il fratello Manuel (Arturo Garcia Sancho) vadano a parlare con Pelayo: una richiesta che Catalina farà ai due parenti al fine di evitare che scoprano che non è il Conte di Anil il padre del nascituro.

Tuttavia, nel bel mezzo del caos emotivo più totale, Catalina avrà modo di pensare anche ad un misterioso cesto di frutta trovata nella sua stanza…

La Promessa, spoiler: Catalina scopre qualcosa su Adriano

Grazie ad una visita del suo amico Tadeo (Mario Zorrilla), Catalina apprenderà che a farle avere quel cesto è stato Adriano. Sorpresa di tutto ciò, la Lujan chiederà dunque a Tadeo perché l’uomo non glielo abbia consegnato personalmente. La risposta sarà che Adriano ha scelto di non incontrarla poiché, proprio quel giorno, ha scoperto che stava per sposare Pelayo.

Insomma, Adriano si sarà tirato indietro per non turbare l'animo di Catalina, per la quale evidentemente prova ancora qualcosa. Un vero e proprio primo passo per il ritorno sulla scena di Adriano, ormai assente da diverso tempo nelle vicende della telenovela iberica (anche se ci sarà ancora un po' da attendere)…