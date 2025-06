La Promessa anticipazioni: Cruz cerca di mettere in difficoltà Catalina, ecco come

Il matrimonio tra Catalina de Lujan (Carmen Asecas) e Pelayo Gomeza de la Serna (Michel Tejerina) saltato all’ultimo minuto darà modo a Cruz Ezquerdo (Eva Martin) di continuare a spargere il suo veleno. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la dark lady non perderà tempo e cercherà di mettere in difficoltà l’odiata figliastra…

La Promessa, news: Pelayo lascia Catalina a pochi minuti dalla nozze

La storyline partirà quando, a pochi minuti dalla celebrazione delle nozze, Pelayo deciderà di tirarsi indietro poiché capirà che non potrà mai crescere il bambino che Catalina aspetta da Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami) come se fosse suo. Per questo, il conte di Anil scapperà in fretta e furia da La Promessa e comunicherà la sua decisione alla Lujan tramite un bigliettino che le farà recapitare da Ricardo Pellicer (Carlos de Austria).

Sotto choc per come saranno andate le cose, Catalina si chiuderà in un silenzio profondo ed eviterà di parlare anche con la fidata cugina Martina (Amparo Pinero), una delle poche a conoscenza del fatto che il bimbo che aspetta non è di Pelayo. Ovviamente, non si faranno attendere le reazioni degli altri abitanti della tenuta, a partire da Alonso (Manuel Regueiro) e Manuel (Arturo Garcia Sancho)…

La Promessa, trame: Alonso vuole rintracciare Pelayo

Visto che non riusciranno a comprendere il modo disonorevole utilizzato da Pelayo, Alonso e Manuel ventileranno l’ipotesi di andare a cercare il Conte di Anil per metterlo di fronte alle sue responsabilità e andare avanti con il matrimonio poiché entro pochi mesi diventerà padre. Invitato dalla sorella a lasciar perdere, Manuel desisterà in fretta da questa intenzione, mentre Alonso non vorrà sentire ragioni e dirà a più riprese che è giusto cercare Gomez de la Serna.

Tuttavia, almeno per ora, il marchese de Lujan deciderà di rispettare la richiesta di Catalina di non interferire con quanto le sta succedendo, ma sarà chiaro che Alonso sta soltanto temporeggiando per capire meglio il da farsi e soprattutto come muoversi al fine di evitare un nuovo scandalo nella sua famiglia.

La Promessa, spoiler: Cruz cerca di mettere in difficoltà Catalina

Neanche a dirlo, nemmeno Cruz vorrà sentire parlare di scandali tra i Lujan, anche se starà facendo di tutto per rendere la vita impossibile a Jana Exposito (Ana Garces) per costringerla a fare un passo indietro nella sua relazione con Manuel. Mossa da questo spirito, Cruz procurerà dunque un grosso fastidio anche a Catalina, alla quale suggerirà, dato il mancato matrimonio riparatore, di chiudersi per un periodo in convento e dare il bambino che aspetta in adozione non appena sarà nato.

Una vera e propria provocazione alla quale Catalina risponderà sottolineando che nessuno può decidere che cosa lei debba fare con il suo bambino. Cruz peraltro darà il “suggerimento” in questione di fronte a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) e Martina, con quest’ultima che si schiererà ancora una volta dalla parte della cugina e non comprenderà come la zia abbia potuto essere così insensibile… Seguici su Instagram.