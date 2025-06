La Promessa: Josè Juan tenta di uccidere Martina! | Anticipazioni

Altro che uccidere Curro de la Mata (Xavi Lock), come gli consiglierà malignamente di fare l’astuto Lorenzo (Guillermo Serrano). Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Josè Juan Garcia (Jorge Pobes) tenterà di prendersela con Martina de Lujan (Amparo Pinero). Fortunatamente, la sua vendetta controversa non andrà a buon fine grazie all’intervento di Matilde “Julia” Valdes (Victoria Lago)…

La Promessa, news: José Juan pretende che Curro sposi Julia

Come vi abbiamo fatto presente nei nostri precedenti post, Josè Juan pretenderà che Curro contragga matrimonio con la mancata cognata Julia a causa della morte del fratello Paco (Ivan Montes) avvenuta durante la guerra in Europa. Certo che il giovane De la Mata sia responsabile di quanto accaduto al parente, Garcia si accorderà con Lorenzo per obbligare Curro alle nozze. Un’imposizione vera e propria alla quale si adeguerà anche Julia, almeno finché non scoprirà che – con tale accordo – Josè Juan si è garantito un’entrata economica anche per la sua famiglia.

A quel punto, spronata da Martina a non farsi incastrare all’interno di un matrimonio privo di sentimenti, Julia affronterà a muso duro il cognato e, dopo averne parlato anche con Curro, gli farà presente che non intende più sposarsi e che lascerà presto La Promessa.

La Promessa, trame: Lorenzo consiglia a José Juan di liberarsi di Curro

Nel bel mezzo del litigio che ne conseguirà, Julia si lascerà inoltre sfuggire che difficilmente Curro si innamorerà di lei poiché il suo cuore batte già per Martina. Appurato che quanto detto dalla Valdes non è falso, José Juan tenterà dunque di mettere sull’avviso Lorenzo, il quale non darà però credito alla teoria della “tresca” tra i due cugini. Piuttosto, visto che il matrimonio sarà sempre più in bilico, il capitano De La Mata consiglierà al Garcia di risolvere il problema eliminando Curro.

A sorpresa, Josè Juan deciderà però di rivedere in parte il suggerimento di Lorenzo. L’uomo penserà di agire con la morale dell'”occhio per occhio dente per dente”. Visto che considererà ingiusto che Julia non abbia potuto coronare il suo sogno d’amore con Paco, José Juan vorrà fare provare a Curro lo stesso dolore della ragazza eliminando Martina. Un piano che cercherà di portare a compimento in fretta e furia…

La Promessa, spoiler: Josè Juan tenta di uccidere Martina!

Armato di fucile, Josè Juan irromperà a La Promessa e tenterà di sparare a Martina, in quel momento in compagnia di Catalina (Carmen Asecas) nei giardini della tenuta. Julia si renderà conto del pericolo imminente e tenterà di disarmare il cognato, ma nella colluttazione partirà un colpo di pistola in aria che spaventerà le due ragazze (che torneranno dentro casa).

Colto in fallo, Josè Juan si prenderà dunque gioco di Julia e fingerà di essersi pentito del suo gesto impulsivo, ciò per convincerla sia a non denunciarlo e sia a non farne menzione con Curro. Tuttavia, possiamo dirvi già da ora che alla fine Julia deciderà di non coprire Josè Juan e, pur credendo nel suo pentimento, metterà Curro al corrente del rischio corso da Martina. Particolare che farà andare De La Mata su tutte le furie…