La Promessa anticipazioni: Marcelo confessa a Teresa perché sta veramente fuggendo

Per quale motivo il giovane Marcelo (Jorge Pobes) sta fingendo con tutti quanti di essere il marito di Teresa Villamil (Andrea del Rio), che in realtà è sua sorella? La risposta arriverà nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa e tutto ciò coinciderà con l’arrivo nella tenuta del duca Gonzalo de Carril y de la Vera (Jesús Cabrero), il padre di Vera Gonzalez (Angela Echaniz)…

La Promessa, news: Marcelo fa una scoperta

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Gonzalo arriverà all’improvviso a La Promessa per proporre un affare commerciale a Alonso (Manuel Regueiro) e Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho). Fortunatamente, anche se si troverà a pochi centimetri di distanza dalla figlia, il Duca non guarderà mai in faccia Vera, che così potrà tirare un sospiro di sollievo (almeno per ora) e scongiurerà l’ipotesi che l’uomo sia arrivato nella tenuta per costringerla a ritornare a casa.

Tuttavia, la visita di Gonzalo si rivelerà fondamentale anche per Marcelo: quest’ultimo scoprirà infatti che il segretario del Duca era solito recarsi a casa dei Duchi di Samboa, dove lui prestava servizio. Non a caso, il giovane valletto cercherà di fare il possibile per non farsi vedere dal segretario e poi, visibilmente spaventato, confesserà a Teresa da che cosa sta veramente fuggendo…

La Promessa, spoiler: ecco da che cosa sta veramente fuggendo Marcelo

In tal senso, possiamo anticiparvi che Marcelo farà presente a Teresa che non è ricercato per via di un omicidio commesso per errore. Visibilmente terrorizzato, Villamil spiegherà dunque alla sorella che il Duca gli ha fatto firmare delle fatture che lo hanno reso responsabile di tutti gli affari fuori legge che ha commesso: veri e propri crimini che il suo precedente datore di lavoro era solito compiere con la complicità del padre di Vera, il cui segretario potrebbe certamente riconoscerlo, visto che sono stati spesso nella stessa stanza.

Insomma, non ci sarà alcun morto di mezzo con la fuga di Marcelo, ma quest’ultimo avrà paura di essere eliminato qualora il suo vecchio “padrone” dovesse scoprire dove si è nascosto! Non a caso, Marcelo chiederà a Teresa di fare il possibile per aiutarlo, in primis facendo in modo che né Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) e né Romulo Baeza (Joaquin Climent) gli chiedano di assistere il Duca de Carril…

La Promessa, spoiler: ecco da che cosa sta veramente fuggendo Marcelo

Ma tale compito si rivelerà davvero così facile? Per guadagnare un po’ di tempo, in occasione della seconda visita di Gonzalo alla tenuta, Teresa comunicherà a Ricardo che Marcelo si è dovuto assentare all’improvviso da La Promessa per dare un ultimo saluto ad un suo caro amico. Diversivo che, al contrario, Vera rischierà di non poter utilizzare poiché Petra Arcos (Marga Martinez) esigerà che sia proprio lei a servire nuovamente il caffè al Duca de Carril.

Dato che sarà terrorizzata all’idea di essere riconosciuta, Vera penserà dunque di servire il caffè armata di un grosso coltello. Alla fine desisterà dal suo intento oppure lo porterà davvero con sé? Seguici su Instagram.