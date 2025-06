La Promessa anticipazioni: Pelayo cerca di riavvicinarsi a Catalina ma…

Anche se la lascerà a pochi minuti dalla celebrazione delle loro nozze, Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) continuerà a gravitare attorno a Catalina de Lujan (Carmen Asecas). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, qualcuno scoprirà che il Conte di Anil è ancora vicinissimo alla sua mancata sposa…

La Promessa, news: Pelayo lascia Catalina all’improvviso

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri precedenti post, Pelayo capirà che non riuscirà mai ad amare il bimbo che Catalina aspetta da Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami) come se fosse suo. Proprio per questo, quando ormai mancherà pochissimo alla celebrazione del matrimonio, Gomez de la Serna farà in modo che Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) faccia recapitare alla Lujan un suo biglietto d’addio.

Con già indosso il suo abito da sposa, Catalina apprenderà dunque con dolore di essere stata piantata in asso da Pelayo e, tra le altre cose, cercherà con tutte le sue forze di impedire al padre Alonso (Manuel Regueiro) e al fratello Manuel (Arturo Garcia Sancho) di recarsi dall’uomo. Ciò perché Catalina non vorrà che venga fuori il fatto che il bimbo che aspetta è di Adriano e non di Pelayo…

La Promessa, trame: Cruz cerca di mettere in difficoltà Catalina

Tra un problema e l’altro, Catalina dovrà cercare di arginare anche le interferenze dell’odiata matrigna Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Quest’ultima farà presente alla figliastra che non può nascondere ancora per tanto tempo la sua gravidanza, motivo per il quale la inviterà a prendere in considerazione l’idea di trasferirsi in convento finché non avrà partorito per poi liberarsi del bambino.

Ovviamente, Catalina non vorrà prendere minimamente in considerazione l’idea di dare in adozione il figlio, ragione per la quale intimerà a Cruz di non intromettersi nei suoi affari. Tuttavia, Catalina saprà anche che il discorso della Ezquerdo non è del tutto sbagliato; non a caso comincerà a pensare che Alonso potrebbe addirittura costringerla a sposare un altro uomo, che non sia Pelayo, per coprire lo scandalo.

La Promessa, spoiler: Pelayo cerca di riavvicinarsi a Catalina ma…

Ma in tutto ciò dove sarà finito Pelayo? A sorpresa, l’uomo riapparirà nei territori esterni de La Promessa per spiare da lontano che cosa sta facendo Catalina. A beccarlo sarà Martina (Amparo Pinero), che deciderà di “accoglierlo” con un sonoro ceffone in viso per ciò che ha fatto alla cugina.

Anche se comprenderà le sue perplessità sulla possibilità di accettare o meno il bambino come suo figlio, Martina redarguirà Pelayo e gli farà presente che avrebbe potuto comportarsi in maniera più adulta, invece di lasciare la parente a pochi minuti dalle nozze. Un gesto del quale Pelayo si sarà pentito, certo che avrebbe potuto e dovuto gestire la situazione in un’altra maniera.

Almeno per ora, Pelayo deciderà dunque di seguire il consiglio di Martina e starà lontano da Catalina per non procurarle altro dolore. In ogni caso, possiamo dirvi già da ora che un ultimo incontro chiarificatore tra i due sarà inevitabile… Seguici su Instagram.