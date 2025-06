La Promessa anticipazioni: Pia e Ricardo si baciano (di nuovo)

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Pia Adarre (Maria Castro) e Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) riusciranno a chiarire tutte le loro divergenze. Proprio per questo, i due si scambieranno un nuovo ed appassionato bacio, ma qualcuno remerà contro di loro…

La Promessa, news: Pia chiede scusa a Ricardo

Come ormai sapete, Ricardo se l’è presa con Pia per non essere stato coinvolto nella messinscena della sua morte. Anche se ha compreso che tutto è stato fatto per proteggere la Adarre dalle grinfie del marito Gregorio Castillo (Bruno Lastra), Pellicer non potrà fare a meno di pensare che la donna non si è fidata abbastanza di lui.

Memore della sofferenza che ha provato quando l’ha creduta morta per mesi, Ricardo non vorrà dunque sentire ragioni ed eviterà qualsiasi tipo di contatto con Pia quando ritornerà a lavorare in pianta stabile a La Promessa.

A quel punto, visto che sarà sinceramente dispiaciuta, Pia chiederà aiuto a Jana Exposito (Ana Garces), Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) e Romulo Baeza (Joaquin Climent) per spiegare al maggiordomo come sono andate le cose. Anche in questa occasione, Ricardo si manterrà però a distanza da Pia, almeno finché non cercherà un nuovo confronto con lei…

La Promessa, spoiler: Pia e Ricardo si baciano (di nuovo)

Dopo aver riflettuto su ciò che gli è stato detto, Ricardo capirà finalmente che Pia ha scelto di non parlargli della sua finta morte per evitargli rappresaglie da parte di Gregorio, ormai passato a miglior vita “grazie” a Romulo. Il maggiordomo non potrà dunque nascondere il suo entusiasmo quando, nel corso di un sincero scambio di idee, Pia gli confesserà che, nel periodo di reclusione nella grotta, ha pensato in continuazione al figlioletto Diego e a lui.

Colto alla sprovvista e mosso dalla sua timidezza, Ricardo troncherà la conversazione, ma poi in seguito si riavvicinerà a Pia e si dichiarerà nuovamente a lei. Di lì a poco, l’atmosfera si farà dunque romantica e Pellicer e la Adarre si scambieranno un nuovo ed appassionato bacio, dando di fatto il via ad una relazione…

La Promessa, trame: chi rema contro Pia e Ricardo

Nonostante l’apparente lieto epilogo, qualcuno inizierà presto a remare contro la coppia. Ovviamente, ci stiamo riferendo a Santos Pellicer (Manu Imizcoz), che non vedrà di buon occhio l’avvicinamento tra il padre Ricardo e Pia. Ancora deciso a scoprire che cosa è successo alla madre, morta ormai da diverso tempo stando ai racconti del Pellicer Senior, Santos continuerà ad avvalersi dell’aiuto di Petra Arcos (Marga Martinez) per svelare l’arcano.

Uno scopo che continuerà a prefissarsi anche Petra, dato che chiederà a Cruz Ezquerdo (Eva Martin) di far luce sulle cause della misteriosa morte della signora Pellicer. Ci sarà però davvero qualcosa da scoprire? Presto ne riparleremo… Seguici su Instagram.