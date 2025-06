La Promessa anticipazioni: Vera si ferisce da sola con un coltello, ecco perché

Pur di non incontrare il padre, il terribile duca Gonzalo de Carril y de la Vera (Jesus Cabrero), Vera Gonzalez (Angela Echaniz) è disposta a tutto: persino a ferirsi da sola con un coltello per evitare di incrociarlo e farsi riconoscere. È questo lo stratagemma che utilizzerà infatti la domestica nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Tuttavia, in seguito al gesto avventato, la ragazza dovrà confessare a qualcun altro la sua vera identità…

La Promessa, news: le visite di Gonzalo a Alonso

Gonzalo si recherà una prima volta alla tenuta per proporre ad Alonso (Manuel Regueiro) e Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) un accordo commerciale. In questa occasione, dato l’ordine insindacabile di Petra Arcos (Marga Martinez), Vera dovrà salire suo malgrado nel salone per servire il caffè anche al padre. Fortunatamente, in quegli istanti, il Duca de Carril y de la Vera sarà però occupato a parlare con i due Lujan e non la degnerà nemmeno di uno sguardo, motivo per il quale non la riconoscerà.

Tuttavia, dato che considererà vantaggioso l’accordo che starà loro proponendo, Alonso darà un secondo appuntamento a Gonzalo e, persino in questa occasione, Petra pretenderà che sia proprio Vera a servire l’ospite. Un rischio che la Gonzalez non potrà correre una seconda volta…

La Promessa, spoiler: Vera si ferisce da sola e…

Proprio per questo, al fine di evitare di incrociare il suo sguardo con quello del padre, Vera prenderà un coltello e si infliggerà da sola un grosso taglio su una mano. Immediatamente soccorsa, la Gonzalez verrà dunque sostituita da Maria Fernandez (Sara Molina) nel suo compito, con grosso disappunto di Petra, che vorrà addirittura impedire a Teresa Villamil (Andrea del Rio) di medicarle la ferita.

Tale escamotage farà dunque sì che Teresa si ponga più di una domanda sullo strano comportamento di Vera. Non a caso, la Villamil farà presente alla Gonzalez che, dal suo punto di vista, ha fatto di tutto per non servire il caffè al conte de Carril y de la Vera e le chiederà una spiegazione.

A quel punto, Vera sceglierà di essere completamente sincera e svelerà a Teresa di essere la figlia dei duchi Gonzalo e Amalia (Rocio Munoz) de Carril y de la Vera e che si chiama, in realtà, Mercedes…

La Promessa, trame: l’intuizione di Teresa

Ciò farà da apripista a una grande intuizione di Teresa. Memore del fatto che, soltanto qualche giorno prima, il fratello Marcelo (Jorge Casat) le aveva confessato di essere finito nei guai anche a causa di un collaboratore di Gonzalo, Teresa comincerà a pensare che il Duca sia arrivato alla tenuta per tendere uno dei suoi affari-truffa anche ai marchesi de Lujan. Un’impressione che condividere anche Vera, la quale nel frattempo le avrà confessato tutte le ragioni per le quali si è nascosta a La Promessa fingendo di essere una domestica.

In accordo con Marcelo, Vera e Teresa penseranno dunque di fare fronte comune per inchiodare, finalmente, Gonzalo alle sue responsabilità. Un piano dal quale cercheranno di escludere Lope (Enrique Fortun) per non fargli correre dei rischi…