La Promessa: Josè Juan scopre che c’è del tenero tra Martina e Curro | Anticipazioni

Il matrimonio “combinato” tra Curro de la Mata (Xavi Lock) e Matilde “Julia” Valdes (Victoria Lago) continuerà ad occupare le prossime puntate italiane de La Promessa. La situazione, infatti, si inasprirà ulteriormente nel momento in cui il dispotico José Juan Garcia (Jorge Pobes) scoprirà che c’è del tenero tra Curro e Martina de Lujan (Amparo Pinero)…

La Promessa, news: Matilde si oppone al matrimonio con Curro

Josè Juan farà leva sulla morte del fratello minore Paco (Ivan Montes), avvenuta in guerra, per convincere Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) ad obbligare Curro a sposare Matilde, la promessa sposa del defunto. Ovviamente, il Capitano non opporrà resistenza a tale volontà del Garcia, dato che la vedrà come un’opportunità per liberarsi di Curro, ed accetterà pure di dare dei soldi alla famiglia di “Julia” e a quella dello stesso José Juan pur di celebrare il matrimonio.

Tuttavia, ad un certo punto, i due alleati dovranno fare i conti anche con la forte opposizione di Matilde: messa in allerta da Martina sull’accordo economico che Lorenzo e José Juan hanno stipulato, la ragazza affronterà l’ex cognato e gli dirà che non vuole sposare Curro, visto che tra loro non c’è amore. Parole alle quali José Juan non darà peso, tant’è che inviterà Matilde a non essere sciocca e a pensare ai vantaggi che potrebbe avere con il matrimonio con Curro, visto che è un barone…

La Promessa, trame: la rivelazione di Matilde a José Juan

>Tra un litigio e l’altro, compreso uno nel quale Curro e José Juan saranno sul punto di arrivare alle mani ma fortunatamente verranno bloccati in tempo da Manuel (Arturo Garcia Sancho), Matilde finirà per parlare più del dovuto. Possiamo infatti anticiparvi che, in una determinata circostanza, la Valdes asserirà con José Juan che Curro non si potrà mai innamorare di lei perché, in fondo, nutre dei sentimenti per Martina.

Neanche a dirlo, tali parole faranno scattare in José Juan un campanellino d’allarme. Pentita di aver parlato troppo, Matilde cercherà dunque di ritrattare quanto detto, sottolineando che la sua è soltanto una sensazione, ma ciò basterà a Garcia per decidere di approfondire la situazione…

La Promessa, spoiler: Josè Juan scopre che c’è del tenero tra Martina e Curro

Proprio per questo, Josè Juan approfitterà delle visite continue che farà a Lorenzo, l’unico a riceverlo col “sorriso”, per spiare più da vicino Martina e Curro. Agendo in tal modo, Garcia si troverà dunque ad assistere ad un abbraccio più che fraterno tra i due ragazzi. Lo stesso “abbraccio” avverrà quando Martina tenterà di dare un po’ di conforto a Curro, preoccupato per l’allontanamento volontario della sorellaJana Exposito (Ana Garces) dalla tenuta a pochi giorni dalla festa di fidanzamento con Manuel.

Fatto sta che quell'abbraccio sarà per Josè Juan la prova del fatto che i sospetti di Julia su Martina e Curro siano fondati. E l'ex soldato deciderà di agire di conseguenza…