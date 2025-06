La Promessa: Julia decide di lasciare la tenuta | Anticipazioni

L’ennesimo gesto avventato del mancato cognato Josè Juan Garcia (Jorge Pobes) spingerà Matilde “Julia” Valdes (Victoria Lago) a prendere la decisione di lasciare per sempre La Promessa. Una svolta fondamentale che avverrà nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela iberica…

La Promessa, news: Josè Juan tenta di uccidere Martina

La faccenda si svilupperà quando Julia dirà a chiare lettere a Josè Juan che non intende sposare Curro de la Mata (Xavi Lock) come “risarcimento” per la morte del fidanzato Paco (Ivan Montes) avvenuta al fronte durante la guerra in Europa. Deciso ad andare fino in fondo per vendicare la memoria del fratello, Garcia si farà dunque sempre più minaccioso ed escogiterà un escamotage per farla pagare a Curro.

Contrariamente a quanto indicatogli da Lorenzo (Guillermo Serrano), che lo spronerà ad uccidere Curro, Josè Juan penserà dunque di utilizzare la tattica dell’occhio per occhio, dente per dente. Garcia si organizzerà dunque per far fuori la povera Martina de Lujan (Amparo Piñero), al fine di privare De La Mata della donna che ama esattamente, come lui – poco prima del matrimonio – ha sottratto Paco a Julia.

Fortunatamente, il proposito scellerato di Josè Juan non andrà in porto poiché la Valdes si accorgerà del pericolo imminente e gli impedirà di sparare contro Martina con un fucile…

La Promessa, trame: Curro caccia Josè Juan

Quanto accaduto darà il via ad una serie di avvenimenti che porteranno Julia a prendere la decisione di lasciare La Promessa. Per prima cosa, la ragazza informerà Curro di quanto accaduto con Josè Juan. Ovviamente, De La Mata agirà a protezione di Martina e, nel bel mezzo di un teso faccia a faccia, caccerà via in malo modo Garcia dalla tenuta.

In tal senso, c’è da dire che Josè Juan sembrerà rassegnarsi all’idea di avere perso la sua “battaglia” personale contro Curro, ma ciò non gli impedirà di augurare del male al suo ex compagno di fronte e a tutta la sua famiglia. Una vera e propria minaccia che non piacerà nemmeno a Julia, che ormai considererà definitivamente chiuso il suo soggiorno nella tenuta dei Lujan.

La Promessa, spoiler: Julia decide di lasciare la tenuta

Julia comunicherà infatti la sua decisione a Curro e lo ringrazierà per come è riuscito ad aiutarla a superare la morte di Paco. Tuttavia, durante il discorso di congedo, Curro e Julia non potranno fare a meno di pensare che Josè Juan potrebbe tornare alla carica contro Martina. Non a caso, i due ragazzi suggeriranno alla Lujan di lasciare per qualche tempo La Promessa in attesa di capire se il Garcia si è rassegnato all’idea di non poter vendicare la morte di Paco.

Proprio per questo, Julia suggerirà a Martina di dire allo zio Alonso (Manuel Regueiro) che passerà qualche giorno a casa sua: una “scusa” che le darà modo di trovare un rifugio sicuro per proteggersi da Josè Juan e la sua eventuale rappresaglia. Questa “bugia bianca” sembrerà convincere Martina, soprattutto quando Alonso le darà senza remore il suo consenso per andare qualche giorno a casa di Julia… ma tutto filerà davvero per il verso giusto? Seguici su Instagram.