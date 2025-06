Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 19 giugno 2025

Anticipazioni e trama puntata Ritorno a Las Sabinas di giovedì 19 giugno 2025

Julia, per proteggersi dal dolore, si illude che il padre sia ancora vivo. Tano, rientrato da Madrid e sopraffatto dai sentimenti che prova per Gracia, decide di mettere fine alla sua relazione con Elena. Paca, animata dal desiderio di vendetta a causa di un malinteso con Paloma, agisce contro di lei, ma Gracia interviene in difesa della sorella, affrontando Paca in un confronto diretto. Nel frattempo, Manuela si trova in preda a una profonda incertezza: di chi è davvero innamorata? Lucía, infine, per dimostrare al fidanzato che ama lui e non Lucas, compie una scelta che potrebbe portarla a pentirsene… Seguici su Instagram.