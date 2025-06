Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 23 giugno 2025

Anticipazioni e trama puntata Ritorno a Las Sabinas di lunedì 23 giugno 2025

Manuela continua a essere sopraffatta dai suoi sentimenti, incapace di trovare chiarezza dentro di sé. Tuttavia, Dani percepisce che il cuore di Manuela sembra battere per Alex. Nel frattempo, Paloma rivela a Esther di aver lasciato il lavoro da Paca dopo un bacio imprevisto. Intanto, il video di Lucía si diffonde rapidamente sul web, spingendo la ragazza, profondamente scossa, a isolarsi dal resto del mondo.

Grazie a una conversazione con Gracia, però, riesce a raccogliere il coraggio per confidarsi con Miguel, la cui risposta si rivela del tutto inaspettata. Nel frattempo, Lucas affronta Nico per regolare i conti in sospeso. La difficile situazione economica di Las Sabinas costringe i Molina a prendere una decisione importante che finisce per coinvolgere Wilson…