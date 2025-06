Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 26 e 27 giugno 2025

Anticipazioni e trama puntata Ritorno a Las Sabinas di giovedì 26 e venerdì 27 giugno 2025

La notizia del nuovo progetto minerario, promosso dai fratelli Larrea, scatena la rabbia di Alex e spinge Manuela a investigare sul possibile coinvolgimento di Paca nella morte di Óscar. Nel frattempo, Paloma decide di accogliere temporaneamente María a Las Sabinas. Quando Gracia mostra delle riserve riguardo alla decisione, Paloma le ricorda con amarezza il momento in cui, nel periodo più difficile della sua vita, non aveva ricevuto il suo sostegno.

Lucas e Lucia sembrano profondamente innamorati, ma Gracia si vede costretta a intervenire per evitare ulteriori complicazioni, rivelando a Lucas un segreto doloroso. Per aiutarlo a superare il delicato momento che ne scaturisce, Gracia decide di mandarlo per qualche giorno a Barcellona dalla nonna. Tuttavia, Lucia fatica a comprendere questa improvvisa separazione.

Mentre tutto questo accade, María confida a Don Emilio le sofferenze subite da Paloma durante il suo periodo nel centro per minori. La rivelazione lascia Emilio sconvolto e sopraffatto dai sensi di colpa per non essere stato vicino alle sue figlie. Nel frattempo, la Guardia Civile interroga nuovamente Jimenez in merito agli ultimi avvenimenti.

Proprio durante la partenza di Lucas verso Barcellona, un evento inatteso sconvolge la situazione: il ragazzo viene rapito da uno sconosciuto…