Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 30 giugno e 1° luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Ritorno a Las Sabinas di lunedì 30 giugno e martedì 1° luglio 2025

Gracia è in preda all’ansia per Lucas, che non è ancora arrivato a casa della nonna a Barcellona e non risponde al telefono. Nel tentativo di rintracciarlo, riceve una chiamata che la mette al corrente di ciò che gli è accaduto. Nel frattempo, si scopre che la visita di María a Las Sabinas nasconde inaspettate motivazioni personali. Emilio decide di affrontare direttamente Paca, mentre Gracia rivela a Miguel la verità sul destino di Lucas. Scioccato dalla rivelazione, Miguel si offre di aiutarla a raccogliere il denaro necessario per pagare il riscatto.

L'unica che può procurare il milione di euro richiesto per salvare Lucas è Paca. Sfruttando il momento di difficoltà di Gracia, le propone di acquistare la sua parte di proprietà di Las Sabinas. Intanto, Esther, angosciata per Miguel che accompagna Gracia all'incontro con i rapitori, prende una decisione audace…