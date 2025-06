Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni puntata 5 giugno 2025

Anticipazioni e trama puntata Ritorno a Las Sabinas di giovedì 5 giugno 2025

La notizia dell’annullamento del matrimonio tra Miguel ed Esther si sparge con incredibile rapidità per tutta Manterana, suscitando curiosità e pettegolezzi tra gli abitanti del paese. Di fronte a questa situazione, Miguel mostra un atteggiamento sempre più ostile: si scaglia verbalmente contro Gracia, la quale, nonostante tutto, ha scelto di rimanere nel villaggio, e finisce per avere un acceso scontro con Tano. Le tensioni generate dai suoi comportamenti fanno riemergere vecchi rancori e ricordi dolorosi legati al suo passato. A questo punto, Silvia, preoccupata per la piega che stanno prendendo gli eventi, decide di intervenire direttamente per cercare di riportare un po’ di equilibrio e serenità.

Nel frattempo, Esther cerca di distrarsi dalle delusioni personali dedicandosi completamente al lavoro. La sua determinazione la porta a prendersi cura di una paziente particolarmente difficile, cercando di concentrarsi su come risolvere i problemi altrui per non pensare ai propri. Nel contesto di queste vicende intrecciate, anche Richi si imbatte in una scoperta inaspettata, che promette di aggiungere ulteriori colpi di scena a una storia già piena di emozioni contrastanti…